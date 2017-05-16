16 мая 2017 года

Российские антисанкции ударили по лососю США

Несмотря на рекордный объем вылова красной рыбы на Аляске в прошлом году, общая стоимость добытого лосося упала на 24% (133 млн долларов) по сравнению с 2014 г. В числе причин - российское эмбарго.

Доклад о стоимости уловов на Аляске опубликовала Национальная служба морского рыболовства Национального управления по вопросам океанов и атмосферы (NОАА) США. Отмечается, что суммарная стоимость рыбы, добытой американским флотом в северной части Тихого океана в 2015 г., составила 1,7 млрд долларов. Сумма не слишком изменилась с 2014 г, однако по сравнению с 2006 г. она выросла на 25% с учетом инфляции, пишет Alaska Journal of Commerce.

Как сообщает корреспондент Fishnews, по большинству видов, перечисленных в докладе, видна положительная динамика суммарной стоимости уловов по сравнению с предыдущими годами, особенно - по крабам. Однако общая цена добытых лосося и сельди снизилась.

Так, несмотря на рекордный объем вылова красной рыбы на Аляске, его общая стоимость в 2015 г. упала на 24% (133 млн долларов) по сравнению с предыдущим годом. Причиной названо российское эмбарго на поставки продуктов из США. Оказал свое влияние и сильный доллар, а также ослабление спроса на лосось на традиционных рынках – в Японии и ЕС. Также между 2014 и 2016 гг. из-за российских антисанкций упала стоимость сельди, добытой рыбаками штата, – примерно на 39%, или 4,5 млн долларов.

В то же время стоимость уловов краба всех видов выросла почти на 122% к уровню 2014 г. и составила 284 млн долларов.

Стоимость добытого минтая увеличилась более чем на 20%, или 87 млн долларов, – до 509 млн долларов. Рост вызван в первую очередь увеличением общей квоты, которая позволила нарастить вылов.

Самые высокие цены на рыбу зафиксированы для тихоокеанского палтуса – 10,7 доллара за кг в 2015 г. Однако опасность сокращения популяции привела к уменьшению квоты и, как следствие, – уловов этой ценной рыбы. В результате стоимость уловов палтуса упала на 67% между 2006 и 2015 гг.

Fishnews