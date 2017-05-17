17 мая 2017 года

Аквакультура Крыма откликнулась на изменения

За первые три месяца 2017 г. предприятия Крымского полуострова, занимающиеся товарной аквакультурой, вырастили более 36 тонн. Это несколько меньше показателя за аналогичный период прошлого года, но в то же время хозяйствам удалось расширить ассортимент.

Крымский отдел Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства подвел итоги работы аквакультурных хозяйств полуострова по итогам первого квартала 2017 г. Общий объем продукции товарной аквакультуры – более 36 тонн. Произведено 7,2 тонны мидий (2016 г. – 6,8 тонны); 3,2 тонны нильской тиляпии; свыше 1 тонны осетровых (в прошлом году – 0,25 тонны); 1,4 тонны радужной форели; более 10 тонн устриц (плоской, черноморской и гигантской) и 13 тонн карповых (2016 г. – 54 тонны).

Существенно расширился ассортимент выпускаемой продукции: в первом квартале прошлого года действующие предприятия не производили ни устриц, ни лососевых, ни цихловых, рассказали Fishnews в пресс-службе теруправления. Однако общий объем произведенной продукции уступает показателю за аналогичный период прошлого года: как отметили в АЧТУ, сказалось недополучение карповых видов рыб из-за погодных условий – суровой зимы и поздней весны, которые не позволили фермерским хозяйствам изымать рыбу из открытых прудов.

На сегодня на территории Крымского полуострова аквакультурой занимается 63 предприятия (в первом квартале прошлого года – 40). На развитии отрасли положительно сказываются законодательные изменения, считают в теруправлении. Так, с 1 октября 2016 г. вступили в силу изменения федерального закона об аквакультуре, согласно которым видовой состав объектов аквакультуры исключен из списка существенных условий пользования рыбоводным участком. Это позволяет хозяйствам вводить в производство дополнительные виды гидробионтов.

«Крымские продукты товарной аквакультуры отличаются высоким качеством и отменным вкусом. В ближайшее время для гостей нашего города будут разработаны специальные гастрономические туры с дегустацией деликатесной аквапродукции», – отметили в АЧТУ.

Fishnews