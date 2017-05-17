Нацпарк не помешает рыбакам

17 мая 2017 года
В постановлении, принятом ранее для применения стимулов в промышленности, предусмотрели требования для отнесения продукции судостроения к произведенной в России.
Депутаты Камчатского края собираются принять участие в выявлении незаконных свалок рыбных отходов. Особое внимание нужно уделить небольшим фирмам, которые зачастую как раз и не желают тратиться на утилизацию, считает вице-спикер краевого парламента Роман Гранатов.
Глава государства Владимир Путин поручил внести в Госдуму законопроект о производстве и обороте органической продукции. В документе, предложенном в апреле для обсуждения, действие закона распространяется и на аквакультуру.
16 мая 2017 года
Согласно позиции Росрыболовства, для ведения прибрежного промысла по договорам, заключенным с федеральным агентством, компания должна быть зарегистрирована в любом регионе с выходом к морю в этом бассейне. Однако, как выяснилось, теруправления ФАР такую точку зрения не разделяют.
В Южно-Курильском районе японская бизнес-миссия изучит возможности проектов в сфере аквакультуры, добычи и переработки водных биоресурсов, защиты окружающей среды, медицины, дорожного строительства. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
В дагестанском городе Кизилюрте на территории площадью более 20 га планируется создать инновационное предприятие по выращиванию лососевых и осетровых. Мощность – 1 тыс. тонн продукции в год.
17 мая 2017 года
Вопросы организации лососевой путины рассмотрела комиссия по анадромным в Камчатском крае. Предполагается, что в этом году регион освоит более 186 тыс. тонн тихоокеанских лососей.
Трое граждан Вьетнама пытались нелегально вывезти из России 60 живых камчатских крабов, упакованных в шесть чемоданов. Нестандартный груз был выявлен при рентгеноскопии багажа пассажиров рейса Москва – Пекин.
В постановлении, принятом ранее для применения стимулов в промышленности, предусмотрели требования для отнесения продукции судостроения к произведенной в России.
18 и 19 мая в Москве должны пойти торги, по результатам которых будут закреплены квоты на вылов краба в режиме прибрежного рыболовства. Победители аукциона получат возможность добывать ценные биоресурсы в промрайонах Приморья, Камчатки, Курил.
Депутаты Камчатского края собираются принять участие в выявлении незаконных свалок рыбных отходов. Особое внимание нужно уделить небольшим фирмам, которые зачастую как раз и не желают тратиться на утилизацию, считает вице-спикер краевого парламента Роман Гранатов.
Резолюцию в защиту прав рыбаков-иностранцев подписали лидеры рыбной и морской отрасли Евросоюза. Установлено, что гастарбайтеров в Европе запугивают, у них изымают документы, урезают зарплату.
Глава государства Владимир Путин поручил внести в Госдуму законопроект о производстве и обороте органической продукции. В документе, предложенном в апреле для обсуждения, действие закона распространяется и на аквакультуру.
За первые три месяца 2017 г. предприятия Крымского полуострова, занимающиеся товарной аквакультурой, вырастили более 36 тонн. Это несколько меньше показателя за аналогичный период прошлого года, но в то же время хозяйствам удалось расширить ассортимент.
Продажи рыбы по доступным ценам помогут снизить масштабы бытового браконьерства в Хабаровском крае, считают в Амурском теруправлении Росрыболовства.
16 мая 2017 года
Перед стартом дальневосточной лососевой путины на площадке Росрыболовства пройдет первое заседание межведомственного федерального штаба. Предполагается, что работа координационного центра поможет в борьбе с браконьерством.