18 мая 2017 года

Отечественный вылов подбирается к 2 млн тонн

С начала года российские рыбаки добыли почти 1,9 млн тонн водных биоресурсов, превысив уровень прошлого года на 3,2%. Более 1,3 млн тонн поймано в Дальневосточном бассейне.

На 16 мая отечественные пользователи освоили 1893,7 тыс. тонн ВБР (в том числе 18,8 тыс. тонн добыто в пресноводных водоемах). Это на 58,5 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

На Дальнем Востоке вылов составил 1316,2 тыс. тонн, что на 60,9 тыс. тонн выше уровня 2016 г. Прибавку обеспечила добыча сельди, крабов в Охотском море, трески и камбалы в Беринговом. Промысел минтая принес 986,8 тыс. тонн, показатель за аналогичный период прошлого года превышен на 21,5 тыс. тонн.

В Северном бассейне освоено 219,1 тыс. тонн, что на 7 тыс. тонн ниже уровня 2016 г. (из-за неблагоприятных гидрологических и погодных условий, а также изменения кормовой базы). На промысле трески добыто 157,5 тыс. тонн - на 60 тонн меньше, чем на отчетную дату прошлого года. Вылов пикши уменьшился на 11,4 тыс. тонн и составил 44,6 тыс. тыс. тонн.

Общий вылов в Балтийском море на 500 тонн меньше, чем за аналогичный период 2016 г., рыбаки добыли 38,5 тыс. тонн. На промысле шпрота уловы достигли 24 тыс. тонн, превысив уровень прошлого года на 2,6 тыс. тонн. Балтийской сельди добыто 11,5 тыс. тонн - на 1,3 тыс. тонн меньше, чем на отчетную дату 2016 г. Это связано с дислокацией флота.

В Азово-Черноморском бассейне выловлено 41,9 тыс. тонн водных биоресурсов, что ниже прошлогоднего уровня на 2,4 тыс. тонн. На промысле хамсы вылов вырос на 2,4 тыс. тонн - до 27,4 тыс. тонн. Вылов тюльки уменьшился на 2,3 тыс. тонн к показателю за аналогичный период 2016 г. и составил 3,6 тыс. тонн.

В Каспийском бассейне освоено 17,1 тыс. тонн ВБР, что ниже уровня прошлого года на 5,1 тыс. тонн. Это объясняется снижением количества судов на промысле кильки, связанным с установкой оборудования по приказу Минсельхоза России от 13 июля 2016 г. № 294. На промысле кильки добыто 500 тонн - на 500 тонн меньше, чем на отчетную дату 2016 г. Вылов крупных и мелких пресноводных видов вырос на 10,4 тыс. тонн (+400 тонн).

В зонах иностранных государств российские рыбаки добыли 175,4 тыс. тонн, что выше уровня прошлого года на 18,9 тыс. тонн. Прибавку обеспечил главным образом вылов в зоне Марокко. Рыбалка в конвенционных районах и открытой части Мирового океана принесла 77,8 тыс. тонн (-6,4 тыс. тонн). Отставание связано с уменьшением вылова в районе регулирования НЕАФК.

Fishnews