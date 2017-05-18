18 мая 2017 года

Производители оборудования для «пищевки» получат субсидии

Правительство утвердило правила субсидирования затрат производителям машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. Господдержка будет оказываться при условии предоставления скидки покупателю.

Постановлением от 10 мая 2017 г. № 547 правительство утвердило правила, на основе которых должны предоставляться субсидии производителям машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. Средства на поддержку планируется выделять из федерального бюджета. Общий объем финансирования – 1 млрд рублей, рассказали в пресс-службе Правительства РФ.

Возмещать предполагается затраты, связанные с производством и реализацией оборудования. Документ предусматривает, на производителей каких видов оборудования распространяется поддержка (по кодам ОКПД 2). Как сообщает корреспондент Fishnews, в списке оказалось и оборудование для рыбопереработки. Также нужно будет подтвердить соответствие требованиям, предъявляемые к промышленной продукции для ее отнесения к произведенной в РФ (приводятся в приложении к постановлению от 17 июля 2015 № 719).

Субсидироваться будет 15% цены оборудования (без учета НДС) при условии, что покупателю оборудования предоставлена скидка в размере не менее 15% его цены.

При этом производитель принимает на себя обязательства по достижению определенного объема выпуска оборудования.

По правилам, размер средств, предоставляемых в нынешнем году одному производителю, не может превышать 150 млн рублей. Для получения господдержки нужно будет заключить договор с Минпромторгом.

Власти рассчитывают, что субсидии помогут увеличить производство оборудования, сохранить рабочие места в машиностроительной отрасли.

Fishnews