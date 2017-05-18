Производители оборудования для «пищевки» получат субсидии

18 мая 2017 года
Международная конференция «Безопасность пищевой продукции и анализ риска» открылась в Сочи. Россия – ключевой партнер ФАО в обеспечении людей доступным и качественным продовольствием, отметил премьер Дмитрий Медведев в приветствии участникам и гостям форума.
В состав наблюдательного совета свободного порта Владивосток включены губернаторы Камчатского и Хабаровского краев, Сахалинской области и ЧАО, а также главы муниципалитетов, законодательных органов власти, представители объединений работодателей и профсоюзов этих регионов.
В эту «красную» путину Камчатский край собирается добыть 74 тыс. тонн горбуши в Карагинской подзоне. На западном побережье планируется освоить 20 тыс. тонн этого вида лосося.
17 мая 2017 года
В постановлении, принятом ранее для применения стимулов в промышленности, предусмотрели требования для отнесения продукции судостроения к произведенной в России.
Депутаты Камчатского края собираются принять участие в выявлении незаконных свалок рыбных отходов. Особое внимание нужно уделить небольшим фирмам, которые зачастую как раз и не желают тратиться на утилизацию, считает вице-спикер краевого парламента Роман Гранатов.
Глава государства Владимир Путин поручил внести в Госдуму законопроект о производстве и обороте органической продукции. В документе, предложенном в апреле для обсуждения, действие закона распространяется и на аквакультуру.
18 мая 2017 года
Международная конференция «Безопасность пищевой продукции и анализ риска» открылась в Сочи. Россия – ключевой партнер ФАО в обеспечении людей доступным и качественным продовольствием, отметил премьер Дмитрий Медведев в приветствии участникам и гостям форума.
В состав наблюдательного совета свободного порта Владивосток включены губернаторы Камчатского и Хабаровского краев, Сахалинской области и ЧАО, а также главы муниципалитетов, законодательных органов власти, представители объединений работодателей и профсоюзов этих регионов.
С 2018 г. оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде станет обязательным. В Росрыболовстве заявили о необходимости активнее готовиться к переходу на новую систему.
В эту «красную» путину Камчатский край собирается добыть 74 тыс. тонн горбуши в Карагинской подзоне. На западном побережье планируется освоить 20 тыс. тонн этого вида лосося.
Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков обсудит вопросы развития отрасли в прикаспийских регионах, в том числе модернизации рыбного терминала Махачкалы. Планируется встреча с главой республики и посещение рыбохозяйственных предприятий.
Законопроект, который должен устранить разночтения новых правил для прибрежного рыболовства, предлагается включить в примерную программу работы Госдумы на июль. Решение 18 мая должен принять Совет ГД.
В Астраханской области разрабатывают биологические удобрения с фунгицидными свойствами на основе почвенных микроводорослей региона. Их влияние на плодородие выявят в ходе тестирования 50 образцов.
В Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника Волго-Каспийского теруправления Росрыболовства. Он подозревается в получении взятки за «покровительство» во время весенней путины.
С начала года российские рыбаки добыли почти 1,9 млн тонн водных биоресурсов, превысив уровень прошлого года на 3,2%. Более 1,3 млн тонн поймано в Дальневосточном бассейне.
17 мая 2017 года
Вопросы организации лососевой путины рассмотрела комиссия по анадромным в Камчатском крае. Предполагается, что в этом году регион освоит более 186 тыс. тонн тихоокеанских лососей.