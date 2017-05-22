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Добыча ламинарии в Приморье

Правила сбора морской капусты скорректировали

В правилах рыболовства для Дальневосточного бассейна изменился перечень орудий и способов добычи ламинарии. Также внесены поправки в отношении «традиционного» сетного лова в прикамчатских водах.

Приказ Минсельхоза от 20 апреля 2017 № 188 о внесении изменений в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна зарегистрирован в Минюсте и размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно поправкам, ламинарии запрещено повсеместно добывать ваерным способом, якорными драгами, гребенками, фиктенами (за исключением Петропавловско-Командорской и Карагинской подзон) и придонным полужестким подсекателем на глубинах до 5 м. Собирать морскую капусту можно канзой (шестом) и канзой с механическим приводом, а на глубинах более 5 м – придонным полужестким подсекателем с линем удавного стропа, имеющего положительную плавучесть.

Как сообщает корреспондент Fishnews, соответствующие изменения внесены в перечень видов запретных орудий и способов вылова водных биоресурсов.

В терморе и внутренних морских водах, прилегающих к территории Камчатского края, теперь не разрешается традиционное рыболовство плавными и ставными сетями с 15 мая по 15 сентября. Исключение сделано для анадромных видов. При этом допускается прилов других видов рыбы в счет объемов, указанных в путевке.

Если представитель КМНС рыбачит на промысловом участке, он должен ежегодно, не позднее 20 января года, следующего за отчетным периодом, предоставлять сведения в территориальные органы Росрыболовства (помимо «лососевых» сроков).

Fishnews

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