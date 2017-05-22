22 мая 2017 года

В Циндао рады российским рыбакам

Организаторы крупнейшей в Азии рыбохозяйственной выставки China Fisheries Seafood Expo в Циндао подписали меморандум о сотрудничестве с официальным оператором российской экспозиции Expo Solution Group.

Главным направлением сотрудничества является обеспечение достойного представительства российских рыбопромышленных компаний – участников национальной экспозиции на площадке отраслевой выставки в Циндао. Подписание меморандума дает возможность получать более полную информацию о маркетинговых проектах, помогать экспонентам, привлекать дополнительные инвестиции и поддержку, рассказал Fishnews генеральный директор Expo Solution Group Иван Фетисов.

В рамках меморандума стороны договорились об организации взаимного информационного обмена, рекламного продвижения China Fisheries Seafood Expo и о недопущении недобросовестной конкуренции.

В прошлом году российские рыбопромышленники изменили формат участия в крупнейшей азиатской рыбохозяйственной выставке в Циндао, впервые объединившись вокруг национального павильона под эгидой Росрыболовства. Это позволило расширить деловую программу, провести ряд встреч с китайским бизнесом и официальными лицами, представить профессиональной аудитории новую продукцию российских производителей. Участники делегации отметили повышенное внимание, которые пользовался стенд Российской Федерации во время выставочных мероприятий.

Fishnews