В Циндао рады российским рыбакам

22 мая 2017 года
Оперативная группа рыбоохраны «Сарма» провела первые рейды на Байкале. Задержать омулевых браконьеров помог скоростной катер с современным радиолокационным оборудованием.
Доли квот на вылов краба в Дальневосточном бассейне продали на аукционе, проходившем в течение двух дней. Победители получают право на добычу в режиме прибрежного рыболовства.
В правилах рыболовства для Дальневосточного бассейна изменился перечень орудий и способов добычи ламинарии. Также внесены поправки в отношении «традиционного» сетного лова в прикамчатских водах.
Накануне «красной» путины в Министерстве сельского хозяйства прошло заседание штаба по борьбе с браконьерством. Росрыболовство, Минсельхоз, Генпрокуратура, МВД, ФСБ, Росгвардия и региональные власти обсудили координацию сотрудничества.
19 мая 2017 года
В ходе визита в Дагестан глава Росрыболовства Илья Шестаков обсудил с властями республики приоритетные направления развития рыбного хозяйства региона. Планируется обновление флота, модернизация старых и строительство новых заводов, реконструкция терминала Махачкалы.
Официально опубликован приказ Министерства сельского хозяйства РФ о порядке работы научно-промысловых советов. Протоколы заседаний НПС должны будут публиковаться на сайте Росрыболовства.
23 мая 2017 года
Снижение требований к заявителям, претендующим на получение инвестквот под строительство береговых заводов, ослабляет защиту национальных ресурсов от бесхозяйственного использования, отметили участники рабочей группы Совета Федерации.
В ходе аукциона «Русская рыбопромышленная компания» приобрела права на добычу трех видов краба в подзоне Приморье. В освоении нового валютоемкого объекта промысла руководство РРПК видит возможность для диверсификации бизнеса.
В этом году в Приморском крае вновь планируется провести Международный конгресс рыбаков. Ожидается, что мероприятие состоится во Владивостоке 5 и 6 октября.
Главе ТИНРО-Центра Льву Бочарову домашний арест в качестве меры пресечения заменили на залог в 2 млн рублей. Постановление принято Приморским краевым судом.
В рамках развития морских терминалов для комплексного обслуживания рыбацкого флота нужно не только работать над портовой инфраструктурой, но и разумно снижать административные барьеры. Об этом говорится в профильной стратегии до 2030 г.
Сенаторы рекомендовали Минсельхозу и Росрыболовству обсудить с рыбаками подготовку проектов подзаконных актов, регламентирующих закрепление долей квот на предстоящий 15-летний период.
Правительство Сахалинской области объявило открытый отбор кандидатов на замещение вакантной должности руководителя регионального агентства по рыболовству.
Торги по продаже долей квот на вылов краба пополнят госбюджет на 23 млрд рублей, оценили результаты в Федеральном агентстве по рыболовству. При этом суммарная начальная цена составляла около 1,5 млрд рублей.
Лососевые рыбоводные заводы ФГБУ «Амуррыбвод» завершили выпуски молоди осенней кеты. Всего за апрель и май в дикую природу отправили более 80,5 млн рыбок стандартной навески.
С января по апрель рыбаки Магаданской области добыли 22,5 тыс. тонн водных биоресурсов, на 29% превысив уровень 2016 г. Прибавку обеспечило успешное освоение минтая - 19,1 тыс. тонн (+37% к прошлогоднему показателю).