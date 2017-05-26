26 мая 2017 года

КМНСам Приморья напомнили о правильной подаче заявок

Приморское теруправление Росрыболовства опубликовало разъяснения для коренных народов края – как получить объемы для традиционного рыболовства. Заявку на будущий год нужно подать до сентября 2017 г.

В теруправлении отметили, что 18 июня 2016 г. вступил в силу регламент Росрыболовства по предоставлению водных биоресурсов в пользование, в частности для традиционного рыболовства. Согласно этому документу, заявки от представителей коренных народов на 2018 г. принимаются до 1 сентября текущего года.

ТУ обратило внимание, что заявителями являются лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, и их общины в соответствии с единым перечнем КМНС, (утвержден постановлением правительства от 24 марта 2000 г. № 255), перечнем коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (утвержден распоряжением правительства от 17 апреля 2006 г. № 536), перечнем мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных народов (утвержден распоряжением правительства от 8 мая 2009 г. № 631).

В соответствии с единым перечнем КМНС, на территории Приморского края живут нанайцы, тазы и удэгейцы в Красноармейском, Лазовском, Ольгинском, Пожарском, Тернейском районах, сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления.

Для получения в пользование рыбы и других водных биоресурсов для обеспечения традиционных образа жизни и хозяйственной деятельности приморским КМНС нужно обратиться в теруправление Росрыболовства с заявками по форме, утвержденной регламентом.

Заявка подписывается и подается непосредственно заявителем или уполномоченным им лицом. В случае, когда обращение подается от имени несовершеннолетнего (до 18 лет), документ подписывают родители. Если заявка подается на общину КМНС, она подписывается руководителем общины или уполномоченным лицом и заверяется печатью общины.

Добычу анадромных видов рыб общины, как юридические лица, обязаны осуществлять на основании договора о предоставлении в пользование рыбопромыслового участка. При этом необходимо соблюдать условия вылова, определенные региональной комиссией по анадромным.

Теруправление просит руководителей общественных организаций коренных народов, глав сельских поселений, специалистов администраций муниципальных образований, курирующих вопросы КМНС, рассказать о правильном порядке подачи заявок представителям коренных народов, оказать им содействие в заполнении и отправке обращений до сентября.

Fishnews