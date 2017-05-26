Новости

КМНСам Приморья напомнили о правильной подаче заявок

Приморское теруправление Росрыболовства опубликовало разъяснения для коренных народов края – как получить объемы для традиционного рыболовства. Заявку на будущий год нужно подать до сентября 2017 г.

В теруправлении отметили, что 18 июня 2016 г. вступил в силу регламент Росрыболовства по предоставлению водных биоресурсов в пользование, в частности для традиционного рыболовства. Согласно этому документу, заявки от представителей коренных народов на 2018 г. принимаются до 1 сентября текущего года.

ТУ обратило внимание, что заявителями являются лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, и их общины в соответствии с единым перечнем КМНС, (утвержден постановлением правительства от 24 марта 2000 г. № 255), перечнем коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (утвержден распоряжением правительства от 17 апреля 2006 г. № 536), перечнем мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных народов (утвержден распоряжением правительства от 8 мая 2009 г. № 631).

В соответствии с единым перечнем КМНС, на территории Приморского края живут нанайцы, тазы и удэгейцы в Красноармейском, Лазовском, Ольгинском, Пожарском, Тернейском районах, сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления.

Для получения в пользование рыбы и других водных биоресурсов для обеспечения традиционных образа жизни и хозяйственной деятельности приморским КМНС нужно обратиться в теруправление Росрыболовства с заявками по форме, утвержденной регламентом.

Заявка подписывается и подается непосредственно заявителем или уполномоченным им лицом. В случае, когда обращение подается от имени несовершеннолетнего (до 18 лет), документ подписывают родители. Если заявка подается на общину КМНС, она подписывается руководителем общины или уполномоченным лицом и заверяется печатью общины.

Добычу анадромных видов рыб общины, как юридические лица, обязаны осуществлять на основании договора о предоставлении в пользование рыбопромыслового участка. При этом необходимо соблюдать условия вылова, определенные региональной комиссией по анадромным.

Теруправление просит руководителей общественных организаций коренных народов, глав сельских поселений, специалистов администраций муниципальных образований, курирующих вопросы КМНС, рассказать о правильном порядке подачи заявок представителям коренных народов, оказать им содействие в заполнении и отправке обращений до сентября.

Fishnews

НазадМетки: дальний востокправительстворосрыболовство

Похожие новости

26 мая 2017 года

Константин Бандурин: АтлантНИРО на страже международных интересов России

Стратегическая задача АтлантНИРО – научное обеспечение всей потенциально доступной сырьевой базы российского рыболовства в Атлантическом океане и ЮВТО, отмечает директор института Константин Бандурин.

ВНИРО экспериментирует с зарыблением щукой

В Щекинское водохранилище Тульской области сотрудники ВНИРО выпустили 7 тыс. помеченных мальков щуки. Результаты эксперимента используют для усовершенствования искусственного воспроизводства рыбы.

Илья Шестаков: Нужно шаг за шагом отработать перезаключение договоров

Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков поставил задачи по подготовке к заключению договоров о закреплении долей квот на новый период. Необходимо заранее понять все потенциальные трудности, отметил глава федерального агентства.

25 мая 2017 года

Вопросы добычи лосося в ИЭЗ вновь на повестке дня

На майском заседании ДВНПС представитель пограничного управления поднял вопрос о недопустимости нарушений при промысле тихоокеанских лососей в исключительной экономзоне РФ. Тема нашла отражение в итоговом протоколе совета.

Росрыболовство собирается обсудить присвоение кодов орудиям лова

Работа по присвоению кодов ОСМ орудиям лова, которые используются судами, должна быть завершена к 1 июля, подчеркнули в Росрыболовстве. Подробно эту тему планируется обсудить в рамках выездного совещания на Сахалине.

Арктическое соглашение на финишной прямой

Разработка проекта соглашения по предупреждению ННН-промысла в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана, по мнению большинства вовлеченных стран, близится к завершению. Но у России остался ряд принципиальных вопросов к последней версии документа.

Лента новостей

26 мая 2017 года

ВТО готовится к борьбе с чрезмерными «рыбными» субсидиями

Члены ВТО обсудили возможность введения наказания за «вредные» рыболовные субсидии. Избыточные меры поддержки для отрасли предлагается запретить к 2020 г., для развивающихся стран планируется сделать послабления.

Константин Бандурин: АтлантНИРО на страже международных интересов России

Стратегическая задача АтлантНИРО – научное обеспечение всей потенциально доступной сырьевой базы российского рыболовства в Атлантическом океане и ЮВТО, отмечает директор института Константин Бандурин.

ВНИРО экспериментирует с зарыблением щукой

В Щекинское водохранилище Тульской области сотрудники ВНИРО выпустили 7 тыс. помеченных мальков щуки. Результаты эксперимента используют для усовершенствования искусственного воспроизводства рыбы.

Илья Шестаков: Нужно шаг за шагом отработать перезаключение договоров

Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков поставил задачи по подготовке к заключению договоров о закреплении долей квот на новый период. Необходимо заранее понять все потенциальные трудности, отметил глава федерального агентства.

Пограничники обнаружили тайники с черной икрой

В Астраханской области сотрудники правоохранительных органов нашли в автомобиле жителя Волгограда тайники с икрой белуги. Изъято 16 кг деликатеса.

25 мая 2017 года

Вопросы добычи лосося в ИЭЗ вновь на повестке дня

На майском заседании ДВНПС представитель пограничного управления поднял вопрос о недопустимости нарушений при промысле тихоокеанских лососей в исключительной экономзоне РФ. Тема нашла отражение в итоговом протоколе совета.

Росрыболовство собирается обсудить присвоение кодов орудиям лова

Работа по присвоению кодов ОСМ орудиям лова, которые используются судами, должна быть завершена к 1 июля, подчеркнули в Росрыболовстве. Подробно эту тему планируется обсудить в рамках выездного совещания на Сахалине.

Арктическое соглашение на финишной прямой

Разработка проекта соглашения по предупреждению ННН-промысла в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана, по мнению большинства вовлеченных стран, близится к завершению. Но у России остался ряд принципиальных вопросов к последней версии документа.

Как оптимизировать отрасль

Борьбу с браконьерством, отраслевой мониторинг, а также объединение научного флота обсудили на совещании, которое провел заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

ДВНПС отметил работу камчатских пограничников

Дальневосточный научно-промысловый совет предложил распространить в других регионах опыт, наработанный камчатскими пограничниками при организации совещаний с рыбаками.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки могут готовить заявки

Все материалы

Интервью

Директор Атлантического НИИ рыбного хозяйства и океанографии Константин БАНДУРИН

Директор Атлантического НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Константин БАНДУРИН

АтлантНИРО на страже международных интересов России

Прокурор Сахалинской области Николай РЯБОВ

Прокурор Сахалинской области

Николай РЯБОВ

Работать нужно в правовом поле

Генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» Сергей ЛЕЛЮХИН

Генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом»

Сергей ЛЕЛЮХИН

Отрасль привыкает к биржевой торговле

Председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Максим КОЗЛОВ

Председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области»

Максим КОЗЛОВ

На первом плане – подготовка к путине

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Подзоне Приморье необходимы ресурсные исследования

Начальник управления аквакультуры Федерального агентства по рыболовству Виктор АШАРИН

Начальник управления аквакультуры Федерального агентства по рыболовству

Виктор АШАРИН

Росрыболовству удалось снять часть претензий рыбоводов

Все материалы

Крупным планом

Проект соглашения по предупреждению нерегулируемого промысла в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана обсудили в Санкт-Петербурге на круглом столе. Фото пресс-службы СЗТУ

Арктическое соглашение на финишной прямой

Форум «Рыбная отрасль: юридические аспекты развития»

Юридический форум выработал рекомендации для отрасли

Все материалы

События

В столице Бельгии прошла 25-я выставка Seafood Expo Global / Seafood Processing Global

Брюссельские маршруты российского экспорта

В поселке Чныррах Хабаровского края весело отметили День корюшки

День корюшки удался на славу

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.