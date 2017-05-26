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В Щекинское водохранилище Тульской области выпустили 7 тыс. помеченных мальков щуки. Фото пресс-службы ВНИРО

ВНИРО экспериментирует с зарыблением щукой

В Щекинское водохранилище Тульской области сотрудники ВНИРО выпустили 7 тыс. помеченных мальков щуки. Результаты эксперимента используют для усовершенствования искусственного воспроизводства рыбы.

Средняя масса переселенных рыбок составила 0,35 г. Молодь равномерно распределена в прибрежной зоне водохранилища в оптимальных условиях нагула, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Личинки щуки, полученные из Центрального филиала Главрыбвода, были выращены до жизнестойкой молоди в аквариальной ВНИРО. В конце июня планируется выпустить еще 4-5 тыс. мальков.

Эксперимент проходит в рамках разработки методов оценки промвозврата. Щекинское водохранилище выбрали неслучайно: по данным полевых исследований ВНИРО, щука там практически отсутствует. Вместе с тем условия в водоеме могут обеспечить нагул и нерест большой популяции этого ценного вида рыб.

В октябре 2017 г. в районе экспериментальных выпусков проведут ихтиологические исследования чтобы определить выживаемость молоди за лето. А весной 2018 г. планируется выполнить оценку уровня естественной смертности за первый год. Это позволит рассчитать объемы пополнения природных популяций молодью и разработать рекомендации по оптимальной массе выпускаемой молоди для обеспечения наибольшего промвозврата.

В институте отмечают, что данное направление исследований сейчас имеет высокий уровень практической значимости. С 2015 г. по заказу Росрыболовства ВНИРО проводит подобные эксперименты с молодью осетровых рыб в бассейнах Каспия и Амура. Ученые уверены, что такими исследованиями нужно охватить все искусственно разводимые виды. Ожидается, что результаты этих работ позволят повысить эффективность искусственного воспроизводства ВБР и лучше планировать меры по компенсации ущерба от хозяйственной деятельности.

Fishnews

  • В Щекинское водохранилище Тульской области выпустили 7 тыс. помеченных мальков щуки. Фото пресс-службы ВНИРО
  • В Щекинское водохранилище Тульской области выпустили 7 тыс. помеченных мальков щуки. Фото пресс-службы ВНИРО
    • НазадМетки: осетровыхросрыболовство

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