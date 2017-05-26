26 мая 2017 года

Глава ВНИРО будет представлять интересы отрасли на международном уровне

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин назначен представителем РФ в НЕАФК, НПАФК и заместителем представителя в отраслевых российско-корейской, российско-японской комиссиях, а также российско-американском консультативном комитете.

Согласно распоряжению правительства от 23 мая 2017 г. № 996 директор ВНИРО Кирилл Колончин будет представителем Российской Федерации в Комиссии по рыболовству в северо-восточной части Атлантического океана (НЕАФК) и Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана (НПАФК). Также он назначен заместителем представителя РФ в российско-корейской и российско-японской комиссиях по рыбному хозяйству, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Кроме того, глава института будет заместителем представителя России в Межправительственном консультативном комитете, созданном в соответствии со статьей XIV Соглашения между правительствами СССР и США о взаимных отношениях в области рыбного хозяйства от 31 мая 1988 г.

О принятом решении МИДу рекомендовали уведомить соответствующие организации и комиссии.

Fishnews