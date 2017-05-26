Глава ВНИРО будет представлять интересы отрасли на международном уровне

26 мая 2017 года
Росрыболовство предложило Пограничной службе продлить до 1 сентября переходный период, отведенный на опломбирование технических средств контроля в соответствии с рекомендациями, разработанными в агентстве.
Требования, предъявляемые Минпромторгом для признания продукции произведенной в России, не распространяются на рыболовные суда, построенные в рамках программы инвестиционных квот.
На общем собрании члены ВАРПЭ утвердили приоритетные направления работы в текущем году. Среди них – инвестквоты и новое закрепление долей, подготовка к электронной ветсертификации, административные барьеры и борьба с браконьерством.
Специальная рабочая группа обсудила ранее меры регулирования промысла тихоокеанских лососей в Сахалинском регионе. По итогам обсуждения ДВНПС рекомендовал СахНИРО и бассейновому управлению вернуться к рассмотрению сроков промысла горбуши, а также к вопросу о запрете промысла в заливе Терпения.
Стратегическая задача АтлантНИРО – научное обеспечение всей потенциально доступной сырьевой базы российского рыболовства в Атлантическом океане и ЮВТО, отмечает директор института Константин Бандурин.
В Щекинское водохранилище Тульской области сотрудники ВНИРО выпустили 7 тыс. помеченных мальков щуки. Результаты эксперимента используют для усовершенствования искусственного воспроизводства рыбы.
26 мая 2017 года
Росрыболовство предложило Пограничной службе продлить до 1 сентября переходный период, отведенный на опломбирование технических средств контроля в соответствии с рекомендациями, разработанными в агентстве.
Требования, предъявляемые Минпромторгом для признания продукции произведенной в России, не распространяются на рыболовные суда, построенные в рамках программы инвестиционных квот.
На общем собрании члены ВАРПЭ утвердили приоритетные направления работы в текущем году. Среди них – инвестквоты и новое закрепление долей, подготовка к электронной ветсертификации, административные барьеры и борьба с браконьерством.
Специальная рабочая группа обсудила ранее меры регулирования промысла тихоокеанских лососей в Сахалинском регионе. По итогам обсуждения ДВНПС рекомендовал СахНИРО и бассейновому управлению вернуться к рассмотрению сроков промысла горбуши, а также к вопросу о запрете промысла в заливе Терпения.
Члены ВТО обсудили возможность введения наказания за «вредные» рыболовные субсидии. Избыточные меры поддержки для отрасли предлагается запретить к 2020 г., для развивающихся стран планируется сделать послабления.
Стратегическая задача АтлантНИРО – научное обеспечение всей потенциально доступной сырьевой базы российского рыболовства в Атлантическом океане и ЮВТО, отмечает директор института Константин Бандурин.
В Щекинское водохранилище Тульской области сотрудники ВНИРО выпустили 7 тыс. помеченных мальков щуки. Результаты эксперимента используют для усовершенствования искусственного воспроизводства рыбы.
Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков поставил задачи по подготовке к заключению договоров о закреплении долей квот на новый период. Необходимо заранее понять все потенциальные трудности, отметил глава федерального агентства.
Приморское теруправление Росрыболовства опубликовало разъяснения для коренных народов края – как получить объемы для традиционного рыболовства. Заявку на будущий год нужно подать до сентября 2017 г.
В Астраханской области сотрудники правоохранительных органов нашли в автомобиле жителя Волгограда тайники с икрой белуги. Изъято 16 кг деликатеса.