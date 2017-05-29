Рыбное хозяйство Дона поддержат материально

29 мая 2017 года
Аукцион по распределению участков для аквакультуры объявило Приморское теруправление Росрыболовства. Планируется закрепить за пользователями РВУ, по которым торги ранее были отменены в связи с решением суда.
Формируемые в регионах рыбоводные участки не должны создавать помехи традиционному ведению рыбного промысла или способствовать изъятию дикой фауны под видом аквакультуры, считает руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
Взаимодействие рыбаков и судостроителей в рамках программы инвестквот, а также возможности по локализации в области судового оборудования обсуждались на заседании рабочей группы по организации строительства судов на российских верфях.
26 мая 2017 года
На общем собрании члены ВАРПЭ утвердили приоритетные направления работы в текущем году. Среди них – инвестквоты и новое закрепление долей, подготовка к электронной ветсертификации, административные барьеры и борьба с браконьерством.
Стратегическая задача АтлантНИРО – научное обеспечение всей потенциально доступной сырьевой базы российского рыболовства в Атлантическом океане и ЮВТО, отмечает директор института Константин Бандурин.
Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков поставил задачи по подготовке к заключению договоров о закреплении долей квот на новый период. Необходимо заранее понять все потенциальные трудности, отметил глава федерального агентства.
29 мая 2017 года
31 мая состоится закладка первого из четырех крупнотоннажных траулеров для Архангельского тралового флота. По уровню оснащенности они будут стоять на ступеньку выше всего, что было построено в последние годы, отмечает исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей Несветов.
Аукцион по распределению участков для аквакультуры объявило Приморское теруправление Росрыболовства. Планируется закрепить за пользователями РВУ, по которым торги ранее были отменены в связи с решением суда.
Процесс передачи учебного парусника «Седов» Калининградскому государственному техническому университету (КГТУ) завершен. Таким образом, судно останется в оперативном управлении отраслевого вуза, но есть и проблемные вопросы.
Формируемые в регионах рыбоводные участки не должны создавать помехи традиционному ведению рыбного промысла или способствовать изъятию дикой фауны под видом аквакультуры, считает руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
Взаимодействие рыбаков и судостроителей в рамках программы инвестквот, а также возможности по локализации в области судового оборудования обсуждались на заседании рабочей группы по организации строительства судов на российских верфях.
Приморское территориальное управление Росрыболовства ликвидирует свой Тернейский межрайонный отдел. По словам и. о. руководителя теруправления Дмитрия Дмитриченко, причиной такого решения стала низкая эффективность работы инспекторов.
Дальневосточный научно-промысловый совет рекомендовал отраслевым институтам подготовить предложения об ограничениях использования плавных и ставных сетей при добыче анадромных видов на рыбопромысловых участках. Речь идет об изменении правил рыболовства.
Необходимо подумать о комплексе мер господдержки российского рыболовства за пределами ИЭЗ РФ, в том числе о субсидиях, налоговых и таможенных преференциях – с такой рекомендацией выступили участники круглого стола в Совете Федерации. Выдвинуты и другие предложения.
Плавзавод «Всеволод Сибирцев» вновь отправился работать на промысле сардины-иваси и скумбрии. Опыт прошлого года оказался успешным, отмечает управляющий группой компаний «Доброфлот» Александр Ефремов.
В Росрыболовстве обсудили порядок оформления «сертификата здоровья» при экспорте рыбопродукции в ЕС через территорию стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Власти рассчитывают выработать такой механизм, который не обременял бы рыбаков и при этом устраивал всех импортеров.