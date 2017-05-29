29 мая 2017 года

Рыбное хозяйство Дона поддержат материально

Помощь предусматривает субсидирование приобретения оборудования и материалов, а также компенсации отдельных видов производственных расходов. Средства выделены как рыбакам и переработчикам, так и рыбоводам.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев утвердил порядок финансовой поддержки рыболовства, рыбопереработки и аквакультуры на 2017 год в размере 38,5 млн рублей. Деньги выделены в рамках областной подпрограммы развития рыбохозяйственного комплекса госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Подпрограмма реализуется на Дону с 2014 г., сообщили Fishnews в пресс-службе губернатора. Всего на развитие аквакультуры в этом году предусмотрено 25,5 млн рублей, рыболовства и рыбопереработки – 13 млн рублей.

В частности, рыбохозяйственные предприятия смогут компенсировать до 50% затрат на приобретение оборудования, ремонт судов и расходов на электроэнергию. Также будет возмещена часть затрат на выращивание и реализацию карпа, белого и черного амуров и толстолобика.

Производителям рыбопосадочного материала предоставляется возмещение части затрат на производство молоди шемаи и судака, сеголетков толстолобика, белого и черного амуров, сазана для зарыбления внутренних вод области.

Fishnews