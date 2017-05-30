Приморские дайверы займутся уборкой подводного мусора

30 мая 2017 года
Минвостокразвития подготовило программу по развитию трудовой мобильности под рабочим названием «Соотечественники 2.0». С ее помощью планируется обеспечить кадрами инвестиционные проекты в регионе.
В Тобольске сотрудники дорожной полиции при осмотре внедорожника обнаружили осетрину стоимостью 200 тыс. рублей. Предполагаемого владельца ждет уголовное разбирательство.
Процесс предоставления доступа к биоресурсам должен сопровождаться реальным строительством, «потому что квоты – штука довольно сложная», подчеркнул глава правительства Дмитрий Медведев.
Воспитанники отделения парусного спорта в Невельске готовятся в первый раз выйти в море – практические занятия для юных яхтсменов начнутся с 1 июня. Образовательный проект реализуется при поддержке региональных властей и благотворителей, в том числе созданного рыбаками фонда «Родные острова».
Возможности для инвестирования в аквакультуру Татарстана российская сторона представила норвежской делегации. Власти региона рассчитывают, что новые предприятия в отрасли появятся уже весной-летом 2018 г.
На Камчатке в поселке Октябрьский открыли новый административно-бытовой комплекс пограничной заставы. В ближайшие годы планируется ввести в строй еще несколько таких современных объектов.
Участники соглашения о мерах государства порта по борьбе с ННН-промыслом собрались в норвежской столице для того, чтобы рассмотреть актуальные вопросы сотрудничества. Это первое совещание сторон, отмечают в ФАО.
Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков проведет 8 июня в Тюмени расширенное совещание по проблемам воспроизводства водных биоресурсов Западно-Сибирского бассейна.
29 мая 2017 года
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановления по инвестиционным квотам. Ранее также вышло распоряжение Правительства о видах водных биоресурсов, по которым будут выделяться такие лимиты.
31 мая состоится закладка первого из четырех крупнотоннажных траулеров для Архангельского тралового флота. По уровню оснащенности они будут стоять на ступеньку выше всего, что было построено в последние годы, отмечает исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей Несветов.