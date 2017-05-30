30 мая 2017 года

Приморские дайверы займутся уборкой подводного мусора

В рамках Международного дня очистки водоемов дайверы Приморского края совместно с юными экологами очистят часть акватории и побережья острова Русский.

Акция пройдет 4 июня, уборку решено провести в районе мыса Ахлестышева. Как рассказали Fishnews в краевом департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды, к уборке могут присоединиться все желающие.

«Любителям подводного плавания, которые примут участие в мероприятии, необходимо зарегистрироваться заранее, предъявив сертификат», – уточнили специалисты. По словам организаторов, дайверам бесплатно заполнят баллоны и при необходимости выдадут недостающее оборудование, а всем, кто будет убирать мусор с прибрежной территории, – инвентарь, мешки для мусора, перчатки.

В рамках объявленного в России Года экологии в Приморье предполагается провести 140 мероприятий.

Fishnews