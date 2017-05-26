30 мая 2017 года

Полицейские задержали очередных «любителей осетра»

В Тобольске сотрудники дорожной полиции при осмотре внедорожника обнаружили осетрину стоимостью 200 тыс. рублей. Предполагаемого владельца ждет уголовное разбирательство.

Всего было обнаружено 20 рыбин. Ихтиологическая экспертиза подтвердила, что это именно осетр, внесенный в Красную книгу и находящийся под защитой государства, сообщили Fishnews в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ). Проводится работа по сбору доказательной базы.

Fishnews