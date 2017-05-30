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Кадровую брешь Дальнего Востока закроют «Соотечественники 2.0»

Минвостокразвития подготовило программу по развитию трудовой мобильности под рабочим названием «Соотечественники 2.0». С ее помощью планируется обеспечить кадрами инвестиционные проекты в регионе.

О новой версии программы «Соотечественники» рассказал на III Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока» замглавы Минвостокразвития Сергей Качаев. В регионе до 2025 г. планируется реализовать 611 проектов с общим объемом инвестиций 2,3 трлн рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

«Таким образом, в перспективе до 2025 года нам предстоит обеспечить кадрами 100 тыс. новых рабочих мест, - отметил Сергей Качаев. - Это вызов для всех нас, сможем ли мы это сделать. Потребуется перестройка всей системы образования Дальнего Востока».

Из планируемых новых рабочих мест уже сейчас около 20% могут быть заполнены кадрами с Дальнего Востока. В отношении остальных 80% стоит задача по обеспечению людьми из других регионов. Сейчас действует программа Минтруда по стимулирования трудовой мобильности. Документ предусматривает субсидии работодателям на переезд работников и их обустройство. Однако, как отметили в Минвостокразвития, масштаб программы небольшой.

«С помощью этой программы, по крайней мере, в том виде, в котором она сейчас существует, мы не сможем обеспечить потребность в десятках тысяч специалистов, - сказал Сергей Качаев. - Однозначно понадобится ее модернизация».

Кроме того, потребуется модернизация программы переезда соотечественников, проживающих за рубежом.

«Мы предложили программу «Соотечественники 2.0», которая похожа на эту программу, но направлена на граждан Российской Федерации. И мы предлагаем предоставлять помощь гражданину Российской Федерации по трудоустройству на Дальнем Востоке, по переезду на Дальний Восток и по его адаптации и налаживанию быта. Все эти этапы будет сопровождать Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Каждый этап будет субсидироваться. В случае принятия этой программы мы сможем в относительно короткие сроки обеспечивать кадрами проекты, которые реализуются на Дальнем Востоке», - подчеркнул Сергей Качаев.

В настоящее время Минвостокразвития России согласовывает проект программы с федеральными органами власти.

Fishnews

НазадМетки: дальний восток

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