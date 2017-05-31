31 мая 2017 года

Рыбаки НАО смогут поймать больше семги

Комиссия по анадромным Ненецкого автономного округа распределила объемы добычи семги и горбуши на 2017 г. Семги разрешено выловить 16 тонн (на 60% больше прошлогоднего), горбуши – 10,1 тонны.

Заседание комиссии прошло в Нарьян-Маре под председательством главы региона Игоря Кошина, сообщили Fishnews в пресс-службе администрации НАО. Из общего объема для любительского и спортивного рыболовства предназначено 4,5 тонны семги (втрое больше прошлогоднего) и 5 тонн горбуши, для промышленного - 11,3 тонны семги и 5 тонн горбуши. Промышленные объемы семги распределены между рыболовецким колхозом имени Ленина, РК «Андег», а также СПК «Харп». Оставшиеся 0,2 тонны семги и 0,1 тонны горбуши определены для рыболовства в научно-исследовательских целях.

По итогам заседания установлены и сроки добычи анадромных видов рыб в 2017 г. Промышленники и рыбаки-любители смогут ловить семгу и горбушу с 20 июня по 15 октября включительно. Для промышленной добычи анадромных видов рыб определены рыбопромысловые участки Кореговка, Верхний Глубокий шар, Карпово, Куриное горло, Мархида, Красная Печора, Угрависка и Лосинец. Для любительского и спортивного рыболовства – рыбопромысловые участки Чайкино и Городской.

Fishnews