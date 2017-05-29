31 мая 2017 года

Заявки переходят в «Цербер»

С 1 июля все заявки на обследование предприятий, желающих отправлять продукцию на экспорт, должны подаваться в электронной форме через публичный интерфейс системы «Цербер», сообщили в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Письмо с такой информацией поступило в территориальный орган из центрального аппарата. «С 1 июля 2017 года все заявки хозяйствующих субъектов на проведение их совместного обследования сотрудниками территориальных управлений Россельхознадзора, органов управления ветеринарии субъектов РФ и ФГБУ «Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры» на соответствие требованиям третьих стран должны подаваться в электронной форме через публичный интерфейс ИС «Цербер», - рассказали Fishnews в пресс-службе теруправления.

Форма для подачи заявки и инструкция по заполнению размещены на главной странице «Цербера» по адресу: https://cerberus.vetrf.ru.

В заявке на аттестацию должна указываться продукция (продукция водного промысла, мясная, пчеловодческая и т. д.) и страна, на соответствие требованиям которой планируется обследование. В результате хозяйствующий субъект получает номер заявки и ссылку для просмотра сведений и статуса обращения. В системе фиксируется дата подачи заявки.

Сотрудники территориальных управления Россельхознадзора, органов управления ветеринарией регионов и Нацрыббезопасности могут принять следующие решения по заявке: «Назначить обследование», «Принять», «Отклонить». Каждое решение сопровождается комментарием. В «Цербере» фиксируется, кто принял решение и когда. При выборе решения «Назначить обследование» указывается дата проведения обследования (не менее чем за 10 рабочих дней до планируемой даты). Принятые решения хозяйствующий субъект может отслеживать в карточке заявки.

После проведения обследования и прикрепления акта заявка может быть «Принята» и отправлена на согласование в центральный аппарат Россельхознадзора.

Fishnews