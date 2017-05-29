Новости

Заявки переходят в «Цербер»

С 1 июля все заявки на обследование предприятий, желающих отправлять продукцию на экспорт, должны подаваться в электронной форме через публичный интерфейс системы «Цербер», сообщили в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Письмо с такой информацией поступило в территориальный орган из центрального аппарата. «С 1 июля 2017 года все заявки хозяйствующих субъектов на проведение их совместного обследования сотрудниками территориальных управлений Россельхознадзора, органов управления ветеринарии субъектов РФ и ФГБУ «Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры» на соответствие требованиям третьих стран должны подаваться в электронной форме через публичный интерфейс ИС «Цербер», - рассказали Fishnews в пресс-службе теруправления.

Форма для подачи заявки и инструкция по заполнению размещены на главной странице «Цербера» по адресу: https://cerberus.vetrf.ru.

В заявке на аттестацию должна указываться продукция (продукция водного промысла, мясная, пчеловодческая и т. д.) и страна, на соответствие требованиям которой планируется обследование. В результате хозяйствующий субъект получает номер заявки и ссылку для просмотра сведений и статуса обращения. В системе фиксируется дата подачи заявки.

Сотрудники территориальных управления Россельхознадзора, органов управления ветеринарией регионов и Нацрыббезопасности могут принять следующие решения по заявке: «Назначить обследование», «Принять», «Отклонить». Каждое решение сопровождается комментарием. В «Цербере» фиксируется, кто принял решение и когда. При выборе решения «Назначить обследование» указывается дата проведения обследования (не менее чем за 10 рабочих дней до планируемой даты). Принятые решения хозяйствующий субъект может отслеживать в карточке заявки.

После проведения обследования и прикрепления акта заявка может быть «Принята» и отправлена на согласование в центральный аппарат Россельхознадзора.

Fishnews

НазадМетки: россельхознадзор

Похожие новости

29 мая 2017 года

Промысел в Мировом океане – проблемно, но перспективно

Необходимо подумать о комплексе мер господдержки российского рыболовства за пределами ИЭЗ РФ, в том числе о субсидиях, налоговых и таможенных преференциях – с такой рекомендацией выступили участники круглого стола в Совете Федерации. Выдвинуты и другие предложения.

Вопросами «сертификатов здоровья» займется рабочая группа

В Росрыболовстве обсудили порядок оформления «сертификата здоровья» при экспорте рыбопродукции в ЕС через территорию стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Власти рассчитывают выработать такой механизм, который не обременял бы рыбаков и при этом устраивал всех импортеров.

26 мая 2017 года

ВАРПЭ выбрала прицел на год

На общем собрании члены ВАРПЭ утвердили приоритетные направления работы в текущем году. Среди них – инвестквоты и новое закрепление долей, подготовка к электронной ветсертификации, административные барьеры и борьба с браконьерством.

25 мая 2017 года

Бразилия дала «зеленый свет» российской рыбе

Согласован и парафирован ветеринарный сертификат на ввоз из России в Бразилию рыбы и рыбной продукции. Три предприятия уже могут начать экспорт, ведутся переговоры о расширении списка поставщиков.

24 мая 2017 года

На Камчатке составили план борьбы с лососевыми браконьерами

Рыбоохрана и силовые структуры Камчатского края договорились о совместной работе в период хода лососей. На постах и в рейдах инспекторам будут помогать полицейские, пограничники и Росгвардия.

19 мая 2017 года

Некачественный полосатик отрезал путь на российский рынок

Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в страну продукции вьетнамского рыбопромышленного предприятия, занимавшегося экспортом в РФ с 2009 г. Причиной запрета стал повторный ввоз опасного для здоровья сушеного полосатика.

Лента новостей

31 мая 2017 года

Таиланду опять не везет с креветкой

Производство креветки в Таиланде в 2017 г., вероятнее всего, останется на прошлогоднем уровне – 250 тыс. тонн, полагают эксперты. Причиной тому стали сильные дожди и наводнения в начале года.

Правовым актам по инвестквотам может потребоваться доработка

Подписанные постановления по инвестквотам – долгожданные и нужные, отмечает президент ВАРПЭ Герман Зверев. Вместе с тем, считает он, время покажет необходимость вернуться к предложениям, которые в рыбацком сообществе и Совете Федерации выдвигали по механизму для береговой переработки.

Рыбаки НАО смогут поймать больше семги

Комиссия по анадромным Ненецкого автономного округа распределила объемы добычи семги и горбуши на 2017 г. Семги разрешено выловить 16 тонн (на 60% больше прошлогоднего), горбуши – 10,1 тонны.

Ученые обменялись опытом по изучению артемии

Специалисты из разных регионов приняли участие в семинаре, посвященном унификации методов оценки запасов и прогноза вылова артемии. По итогам состоявшейся во ВНИРО встречи подготовлены рекомендации – их направят в Росрыболовство.

В Мурманске реконструируют РЦМ

Центр системы мониторинга рыболовства и связи сообщил о начале строительства объекта регионального центра мониторинга и регионального информационного центра в Мурманске. Сдать работы планируется до конца года.

Любителям разрешили ловить по одной чавыче в день

С 1 июня на Камчатке откроется лицензионный лов чавычи. Из-за депрессивного состояния популяции в день рыбаку разрешается вылавливать не более одной рыбины.

30 мая 2017 года

ФАС следит – и за рыбой, и за крабом

Федеральная антимонопольная служба заявила о том, что усиливает контроль за выловом рыбы компаниями с иностранным участием. На нарушения в этой сфере нужно реагировать максимально эффективно, подчеркнул замглавы ведомства Андрей Цыганов.

Порядок распределения инвестквот теперь известен

Постановление о порядке распределения инвестиционных квот и порядке отбора проектов постройки судов и заводов появилось в открытом доступе. Заявки от желающих получить ресурс будут приниматься в течение шести месяцев со дня вступления документа в силу.

Кадровую брешь Дальнего Востока закроют «Соотечественники 2.0»

Минвостокразвития подготовило программу по развитию трудовой мобильности под рабочим названием «Соотечественники 2.0». С ее помощью планируется обеспечить кадрами инвестиционные проекты в регионе.

Полицейские задержали очередных «любителей осетра»

В Тобольске сотрудники дорожной полиции при осмотре внедорожника обнаружили осетрину стоимостью 200 тыс. рублей. Предполагаемого владельца ждет уголовное разбирательство.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки могут готовить заявки

Все материалы

Интервью

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Задержка постановлений не отразится на планах АТФ по строительству флота

Директор Атлантического НИИ рыбного хозяйства и океанографии Константин БАНДУРИН

Директор Атлантического НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Константин БАНДУРИН

АтлантНИРО на страже международных интересов России

Прокурор Сахалинской области Николай РЯБОВ

Прокурор Сахалинской области

Николай РЯБОВ

Работать нужно в правовом поле

Генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» Сергей ЛЕЛЮХИН

Генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом»

Сергей ЛЕЛЮХИН

Отрасль привыкает к биржевой торговле

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Подзоне Приморье необходимы ресурсные исследования

Начальник управления аквакультуры Федерального агентства по рыболовству Виктор АШАРИН

Начальник управления аквакультуры Федерального агентства по рыболовству

Виктор АШАРИН

Росрыболовству удалось снять часть претензий рыбоводов

Все материалы

Крупным планом

Проект соглашения по предупреждению нерегулируемого промысла в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана обсудили в Санкт-Петербурге на круглом столе. Фото пресс-службы СЗТУ

Арктическое соглашение на финишной прямой

Форум «Рыбная отрасль: юридические аспекты развития»

Юридический форум выработал рекомендации для отрасли

Все материалы

События

Общее собрание ВАРПЭ

ВАРПЭ выбрала прицел на год

В столице Бельгии прошла 25-я выставка Seafood Expo Global / Seafood Processing Global

Брюссельские маршруты российского экспорта

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.