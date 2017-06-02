02 июня 2017 года

Рыбные причалы попали под реконструкцию

ФГУП «Нацрыбресурс» определило подрядчика для реконструкции рыбного терминала в порту Петропавловск-Камчатский. Работы планируется завершить до конца октября 2018 г.

По результатам проведения закупки 1 июня ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» объявило о заключении контракта с ООО «Больверк» на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объектов федеральной собственности морского терминала в порту Петропавловск-Камчатский. В рамках исполнения постановления правительства будут реконструированы причалы № 10-12.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе «Нацрыбресурса», в Камчатском крае реализуется проект по модернизации инфраструктуры для обслуживания судов рыбопромыслового флота и обработки рыбных грузов в бухте Моховая порта Петропавловск-Камчатский. В состав комплекса входят причалы, холодильники для хранения до 100 тыс. тонн рыбной продукции в год, производственные мощности по переработке водных биоресурсов, а также земельные участки, позволяющие создать складские площадки.

Морской рыбный терминал предназначен для транзитно-перевалочных операций по перегрузке продукции промысла водных биоресурсов и грузов, необходимых для функционирования рыбохозяйственного комплекса. Работы должны быть завершены до конца октября 2018 г. После реконструкции «Нацрыбресурс» намерен использовать новый терминал по назначению – для обслуживания рыбопромысловых судов.

Fishnews