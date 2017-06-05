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Группу браконьеров задержали в районе залива Помрь. Фото пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области

Охотники на осетровых попались пограничникам

Группу граждан с тонной незаконного улова задержали сотрудники сахалинского погрануправления. При себе у браконьеров был ахан, предназначенный для добычи калуги.

В районе залива Помрь сотрудники вновь созданного в Охе подразделения Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области обнаружили группу, промышлявшую незаконной добычей ценных и особо ценных видов водных биоресурсов.

«Четыре гражданина РФ с использованием закидного невода и маломерного плавсредства незаконно выловили около тонны водных биологических ресурсов различного видового состава. Характерно, что основная деятельность браконьеров была ориентирована на добычу осетровых видов рыб, занесенных в Красную книгу», - рассказали Fishnews в пресс-службе пограничного управления.

Среди орудий лова у задержанных нашли ахан, предназначенный для добычи калуги. Сеть, лодку с руль-мотором и добычу изъяли и передали на ответственное хранение.

Проводится комплекс мероприятий по решению вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биоресурсов».

Fishnews

  • Группу браконьеров задержали в районе залива Помрь. Фото пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области
  • Правоохранители изъяли у браконьеров около тонны нелегальной добычи. Фото пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области
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