Охотники на осетровых попались пограничникам

05 июня 2017 года
Российские и китайские рыбинспекторы организовали совместные рейды на реке Амур. Проверки проводятся в преддверии ежегодного моратория на лов в период нереста осетровых.
30 мая 2017 года
В Тобольске сотрудники дорожной полиции при осмотре внедорожника обнаружили осетрину стоимостью 200 тыс. рублей. Предполагаемого владельца ждет уголовное разбирательство.
26 мая 2017 года
В Щекинское водохранилище Тульской области сотрудники ВНИРО выпустили 7 тыс. помеченных мальков щуки. Результаты эксперимента используют для усовершенствования искусственного воспроизводства рыбы.
В Астраханской области сотрудники правоохранительных органов нашли в автомобиле жителя Волгограда тайники с икрой белуги. Изъято 16 кг деликатеса.
24 мая 2017 года
Первого заместителя директора ТИНРО-Центра Юрию Блинова отпустили из-под стражи под домашний арест. Постановление вынесено Приморским краевым судом 23 мая.
23 мая 2017 года
Главе ТИНРО-Центра Льву Бочарову домашний арест в качестве меры пресечения заменили на залог в 2 млн рублей. Постановление принято Приморским краевым судом.
05 июня 2017 года
Сейчас все обсуждают инвестиционные квоты, однако для обновления флота, в том числе рыбопромыслового, предложен еще один механизм – утилизационный грант. Как оценивают этот инструмент в рыбацком сообществе, разбирался корреспондент Fishnews.
Российские и китайские рыбинспекторы организовали совместные рейды на реке Амур. Проверки проводятся в преддверии ежегодного моратория на лов в период нереста осетровых.
О слагаемых успеха промысла пелагических объектов рассказал на семинаре в ТИНРО-Центре ведущий научный сотрудник Виктор Филатов. Специалист представил экспертную оценку, как негативное влияние того или иного фактора способно снизить вылов.
С 1 июля вывоз в третьи страны продукции, подлежащей ветеринарному контролю, будет возможен только с тех предприятий, которые внесены в Реестр экспортеров в информационной системе «Цербер».
Специалисты собирают информацию для выработки методики по учету краба, перевозимого в живом виде. Работы уже проведены по трем видам – синему крабу, крабам-стригунам опилио и бэрди, рассказал президент профильной ассоциации Александр Дупляков.
Научный совет НАФО с участием российских ученых собрался в канадском Галифаксе. Участникам предстоит оценить меры по управлению запасами гренландского палтуса и выработать новую стратегию.
В Республике Карелия в дополнительной поддержке нуждаются инвестпроекты по производству рыбных кормов и рыбоводные предприятия. Глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что регион может направить обоснования по выделению необходимых средств.
Участники Конференции ООН по океану, которая пройдет с 5 по 9 июня в Нью-Йорке, обсудят пути обеспечения жизнеспособности крупных водоемов Земли. По итогам переговоров будет принят план действий.
Южная Корея собирается предпринять ряд шагов по увеличению поставок рыбопродукции за границу. В частности, планируется открыть за рубежом центры поддержки экспортеров и продвигать национальный бренд K-fish.
02 июня 2017 года
Добыча, хранение и переработка иваси связаны с рядом существенных сложностей. Однако новые игроки готовы подключиться к ее освоению, чтобы успеть занять свою нишу на вновь открывающемся рынке.