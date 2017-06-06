06 июня 2017 года

Китайская инспекция приступила к проверке экспортеров

В июне специалисты Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину КНР посетят российские рыбоперерабатывающие предприятия и суда в Приморье и на Камчатке, а также ряд контролирующих организаций.

5 июня в Москве прошла встреча представителей Россельхознадзора и экспертов Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину КНР (AQSIQ), приуроченная к началу проверки российских предприятий с целью оценки системы контроля безопасности при производстве кормовой рыбной муки и рыбьего жира. Стороны обсудили программу работы китайских специалистов в России и организационные вопросы.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, с 5 по 16 июня китайская делегация осмотрит российские рыбоперерабатывающие предприятия и суда в Приморском крае и на Камчатке, межобластные ветеринарные лаборатории Россельхознадзора, а также ФГБУ «Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры». Китайские инспекторы смогут посетить теруправления Россельхознадзора и ознакомиться с их структурой и полномочиями.

На встрече инспекторы AQSIQ выразили удовлетворение программой визита, которая позволит как оценить систему госконтроля и сертификации рыбной продукции в России, так и ознакомиться с работой предприятий-поставщиков. В свою очередь Россельхознадзор заверил коллег в строгом официальном контроле соответствия продукции, поступающей на внешние рынки, требованиям страны-импортера. В ведомстве указали, что до настоящего времени нареканий к рыбной муке, поставляемой из России в Китай, не поступало, что свидетельствует о хорошо выстроенной и постоянно совершенствуемой системе надзора за безопасностью экспортируемой продукции.

Российская сторона пообещала оказать всемерное содействие инспекции и в случае необходимости предоставить любую дополнительно запрашиваемую информацию в максимально сжатые сроки.

Fishnews