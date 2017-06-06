Новости
В Москве прошла встреча представителей Россельхознадзора и экспертов Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину КНР. Фото пресс-службы Россельхознадзора

Китайская инспекция приступила к проверке экспортеров

В июне специалисты Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину КНР посетят российские рыбоперерабатывающие предприятия и суда в Приморье и на Камчатке, а также ряд контролирующих организаций.

5 июня в Москве прошла встреча представителей Россельхознадзора и экспертов Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину КНР (AQSIQ), приуроченная к началу проверки российских предприятий с целью оценки системы контроля безопасности при производстве кормовой рыбной муки и рыбьего жира. Стороны обсудили программу работы китайских специалистов в России и организационные вопросы.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, с 5 по 16 июня китайская делегация осмотрит российские рыбоперерабатывающие предприятия и суда в Приморском крае и на Камчатке, межобластные ветеринарные лаборатории Россельхознадзора, а также ФГБУ «Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры». Китайские инспекторы смогут посетить теруправления Россельхознадзора и ознакомиться с их структурой и полномочиями.

На встрече инспекторы AQSIQ выразили удовлетворение программой визита, которая позволит как оценить систему госконтроля и сертификации рыбной продукции в России, так и ознакомиться с работой предприятий-поставщиков. В свою очередь Россельхознадзор заверил коллег в строгом официальном контроле соответствия продукции, поступающей на внешние рынки, требованиям страны-импортера. В ведомстве указали, что до настоящего времени нареканий к рыбной муке, поставляемой из России в Китай, не поступало, что свидетельствует о хорошо выстроенной и постоянно совершенствуемой системе надзора за безопасностью экспортируемой продукции.

Российская сторона пообещала оказать всемерное содействие инспекции и в случае необходимости предоставить любую дополнительно запрашиваемую информацию в максимально сжатые сроки.

Fishnews

  • В Москве прошла встреча представителей Россельхознадзора и экспертов Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину КНР. Фото пресс-службы Россельхознадзора
  • В Москве прошла встреча представителей Россельхознадзора и экспертов Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину КНР. Фото пресс-службы Россельхознадзора
    • НазадМетки: КНРкамчаткакитаймосквароссельхознадзор

    Похожие новости

    06 июня 2017 года

    Рыбоохрана Камчатки считает первые «трофеи» путины

    На лососевой путине в Камчатском крае рыбинспекторы и силовые структуры особое внимание уделяют контролю за перевозкой уловов и рейдам на реках. В Усть-Большерецком районе уже изъято в общей сложности около 3 тонн нерки и чавычи.

    Краб на 8 миллионов не доехал до столицы

    Около 4 тонн варено-мороженой крабовой продукции обнаружили пограничники при осмотре автомобилей «Рено» и «Мерседес», следовавших из Мурманска в Москву.

    05 июня 2017 года

    Россия и Китай вместе охраняют осетра в пограничных водах

    Российские и китайские рыбинспекторы организовали совместные рейды на реке Амур. Проверки проводятся в преддверии ежегодного моратория на лов в период нереста осетровых.

    Российском экспортерам следует поспешить в «Цербер»

    С 1 июля вывоз в третьи страны продукции, подлежащей ветеринарному контролю, будет возможен только с тех предприятий, которые внесены в Реестр экспортеров в информационной системе «Цербер».

    Корейской рыбе делают имя на мировом рынке

    Южная Корея собирается предпринять ряд шагов по увеличению поставок рыбопродукции за границу. В частности, планируется открыть за рубежом центры поддержки экспортеров и продвигать национальный бренд K-fish.

    02 июня 2017 года

    Рыбный бизнес готовится к электронной ветсертификации

    В мае семинары по работе с информационной системой «Меркурий» посетило около 40 представителей от более чем 20 рыбопромысловых и транспортных компаний, сообщили в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

    Лента новостей

    06 июня 2017 года

    Рыбоохрана Камчатки считает первые «трофеи» путины

    На лососевой путине в Камчатском крае рыбинспекторы и силовые структуры особое внимание уделяют контролю за перевозкой уловов и рейдам на реках. В Усть-Большерецком районе уже изъято в общей сложности около 3 тонн нерки и чавычи.

    Наука и бизнес ищут решения по скумбрии и иваси

    На семинаре в ТИНРО-Центре ученые и рыбопромышленники обсудили проблемы промысла пелагических видов. Основное внимание уделили способам добычи и переработки сардины-иваси и скумбрии.

    Краб на 8 миллионов не доехал до столицы

    Около 4 тонн варено-мороженой крабовой продукции обнаружили пограничники при осмотре автомобилей «Рено» и «Мерседес», следовавших из Мурманска в Москву.

    Марикультура попала в концепцию для острова Русский

    Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил Концепцию развития острова Русский. В числе частных инвестиционных проектов заявлен морской биотехнопарк.

    Минсельхоз определил руководителя для СКТУ

    Временное исполнение обязанностей руководителя Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства возложено на Самира Джафара оглы Кулиева.

    Индийским инвесторам предлагают проекты в рыбопереработке

    Хабаровский край укрепляет экономические связи с Индией. Инвесторам из этой страны намерены предложить перспективные проекты, в том числе в судостроении и рыбной отрасли.

    Лучшие продукты съедутся в Северную столицу

    С 15 по 17 ноября в Санкт-Петербурге пройдет продовольственная выставка Северо-Запада России – «Петерфуд». На ее площадке поставщики смогут не только продемонстрировать свой товар, но и провести переговоры с закупщиками.

    05 июня 2017 года

    Утилизационный грант приходит в рыбную отрасль

    Сейчас все обсуждают инвестиционные квоты, однако для обновления флота, в том числе рыбопромыслового, предложен еще один механизм – утилизационный грант. Как оценивают этот инструмент в рыбацком сообществе, разбирался корреспондент Fishnews.

    Россия и Китай вместе охраняют осетра в пограничных водах

    Российские и китайские рыбинспекторы организовали совместные рейды на реке Амур. Проверки проводятся в преддверии ежегодного моратория на лов в период нереста осетровых.

    Специалисты оценили влияние разных факторов на уловы сайры

    О слагаемых успеха промысла пелагических объектов рассказал на семинаре в ТИНРО-Центре ведущий научный сотрудник Виктор Филатов. Специалист представил экспертную оценку, как негативное влияние того или иного фактора способно снизить вылов.

    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

    От первого лица

    Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

    Губернатор Хабаровского края

    Вячеслав ШПОРТ

    Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Рыбаки могут готовить заявки

    Все материалы

    Интервью

    Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

    Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

    Сергей НЕСВЕТОВ

    Задержка постановлений не отразится на планах АТФ по строительству флота

    Директор Атлантического НИИ рыбного хозяйства и океанографии Константин БАНДУРИН

    Директор Атлантического НИИ рыбного хозяйства и океанографии

    Константин БАНДУРИН

    АтлантНИРО на страже международных интересов России

    Прокурор Сахалинской области Николай РЯБОВ

    Прокурор Сахалинской области

    Николай РЯБОВ

    Работать нужно в правовом поле

    Генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» Сергей ЛЕЛЮХИН

    Генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом»

    Сергей ЛЕЛЮХИН

    Отрасль привыкает к биржевой торговле

    Все интервью

    Личное мнение

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

    Георгий МАРТЫНОВ

    Подзоне Приморье необходимы ресурсные исследования

    Начальник управления аквакультуры Федерального агентства по рыболовству Виктор АШАРИН

    Начальник управления аквакультуры Федерального агентства по рыболовству

    Виктор АШАРИН

    Росрыболовству удалось снять часть претензий рыбоводов

    Все материалы

    Крупным планом

    Утилизационный грант приходит в рыбную отрасль

    Утилизационный грант приходит в рыбную отрасль

    Иваси: актуальные проблемы и заманчивые перспективы

    Иваси: актуальные проблемы и заманчивые перспективы

    Все материалы

    События

    Траулер «Баренцево море» для АТФ заложили на Выборгском судостроительном заводе. Фото пресс-службы Росрыболовства

    В Выборге заложили первое судно для АТФ

    Общее собрание ВАРПЭ

    ВАРПЭ выбрала прицел на год

    Все события

    Продвигая рыбу: Кухня против школы

    Кухня против школы. Шашки

    Шашки. Видео-рецепт

    Корейский салат с кальмарами

    Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

    Все материалы

    Выставки

    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.