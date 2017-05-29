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Лучшие продукты съедутся в Северную столицу

С 15 по 17 ноября в Санкт-Петербурге пройдет продовольственная выставка Северо-Запада России – «Петерфуд». На ее площадке поставщики смогут не только продемонстрировать свой товар, но и провести переговоры с закупщиками.

Деловая часть выставки «Петерфуд» включает пять главных событий. Одно из них – специальная программа «Активные сетевые продажи». Поставщики-участники проведут дегустацию всей своей продукции и переговоры с закупщиками 50 ведущих региональных и федеральных розничных сетей на «своей территории». Закупщики, в сопровождении координаторов, посетят стенды в соответствии с пожеланиями экспонентов и предлагаемым ассортиментом.

Форум «Торговля Большого Города» – центральное событие деловой программы. Новые подходы и практические решения для современного меняющегося рынка представят ведущие эксперты, а топ-менеджеры крупнейших розничных сетей дадут информацию об ассортиментной политике и критериях отбора поставщиков, рассказали Fishnews организаторы.

В рамках форума будет работать Центр закупок сетей Северо-Запада – прямые индивидуальные переговоры о поставках с закупщиками и руководителями направлений СТМ 50 розничных сетей.

Также предусмотрены конкурсы для производителей – «Выбор сетей», «Наша марка» и «Инновационный продукт».

Для участников выставки ежегодно проводится театральный банкет директоров с участием топ-менеджеров розничных сетей, производителей, дистрибуторов и представителей российского консалтинга.

«Петерфуд-2016» посетили 7 тыс. специалистов, было проведено 6,5 тыс. переговоров, свою продукцию представили 200 экспонентов из России, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Болгарии, Бельгии, Нидерландов, Туниса, Венгрии и других стран. Также на выставке побывали более 100 закупщиков из 42 розничных сетей и закупочных союзов.

Fishnews

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