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Пруду с рыбой – уникальный номер

Пруду с рыбой – уникальный номер

Россельхознадзор предложил для обсуждения проект правил идентификации и учета животных. Под регулирование попадает и рыба в хозяйствах аквакультуры.

По закону, животные (за исключением диких, находящихся в состоянии естественной свободы) подлежат индивидуальной или групповой идентификации и учету. Предполагается, что это поможет предотвращать распространение заразных болезней, а также выявлять источники и пути распространения возбудителей таких заболеваний.

В прошлом году Минсельхоз уже утвердил перечень видов животных, подлежащих идентификации и учету. В список вошли в том числе рыбы и другие водные животные. Порядок идентификации и учета, перечень необходимых сведений, порядок их предоставления должны быть установлены специальными ветеринарными правилами.

Их проект и разместил на своем сайте Россельхознадзор. сообщает корреспондент Fishnews. Документ важный и нужный, а значит, он должен быть принят, причем с широким обсуждением и с учетом мнения самых разных людей и организаций, отметил замглавы ведомства Николай Власов. Он пригласил присылать предложения и замечания.

Согласно проекту, правила вступят в силу с 1 января 2018 г. Предусматривается, что идентификация – это присвоение животному (или группе животных) уникального буквенно-цифрового идентификационного номера, который сохраняется в Федеральной государственной системе в области ветеринарии (ФГИС).

«Уникальный номер предназначен для однозначного отождествления животного (группы животных) в течение всей его жизни (в течение всего времени существования группы животных)», – говорится в предложенном документе.

Предполагается, что формировать номер будет федеральное ведомство в области ветеринарного надзора, причем выполняться это будет в режиме реального времени в момент учета животного (или их группы).

Предусматривают правила и идентификацию средств маркирования, также с присвоением уникального буквенно-цифрового номера, который сохраняется ФГИС. Он не должен повторяться на протяжении 100 лет.

Основанием для идентификации животного, согласно предложенным правилам, будет его рождение или ввоз в Россию, в случае с группой – ее формирование. Учет, по замыслу авторов документа, должен осуществляться для того, чтобы можно было затем установить соответствие животного (их группы) информации, содержащейся во ФГИС.

Схема предлагается следующая: сведения о родившемся или ввезенном в РФ животном (группе) вносятся в систему – таким образом осуществляется так называемый «первичный учет». ФГИС при этом генерирует уникальный номер животного и предоставляет его лицу, выполняющему идентификацию.

«Учет животного (группы животных) представляет собой внесение сведений о животном (группе животных), подвергнутых ранее первичному учету, в ФГИС в области ветеринарии», – говорится в проекте. Среди такой информации должны быть, в частности, данные о вакцинации, об установлении диагноза по заразной болезни, данные об изменении владельца (будут импортироваться из других модулей системы).

В документе сказано, что «рыбы и иные животные-гидробионты (…), содержащиеся (разводимые) в объектах аквакультуры, не подлежат маркированию и подлежат групповым идентификации и учету.

Согласно проекту, объекту аквакультуры присваивается идентификационный номер, который расценивается как идентификационный номер средства маркирования. «Биологическому виду гидробионтов, содержащемуся в данном объекте аквакультуры, присваивается уникальный номер группы животных», - говорится в документе. По желанию владельца может производиться групповое или индивидуальное маркирование гидробионтов, а также индивидуальные идентификация и учет племенных и особо ценных гидробионтов. Идентифицироваться объект аквакультуры должен до начала использования, при этом во ФГИС вносятся его координаты.

Идентификация и учет биологического вида гидробионтов должны производиться не позднее чем в месячный срок после посадки (зарыбления).

Для индивидуального маркирования гидробионтов предложено использовать вживляемые или прикрепляемые к телу животного респондеры и транспондеры, а также кольца, с уникальным номером животного (группы).

Fishnews

НазадМетки: аквакультурароссельхознадзор

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