06 июня 2017 года

Рыбакам Севера станет легче узнавать донных обитателей

Специалисты ПИНРО подготовили палубный определитель основных групп мегабентоса Баренцева моря. Справочник поможет разобраться с приловами беспозвоночных при промысле донных рыб.

Определитель составили по запросу мурманского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF). Как сообщает корреспондент Fishnews, книга содержит информацию о губках, полипах, кольчатых червях, сипункулах, членистоногих, моллюсках, иглокожих, плеченогих, мшанках и хордовых (асцидиях), а также их фотографии.

Пособие предназначено для организаций, которые ведут ответственную добычу донных рыб, сертифицированную Морским попечительским советом (MSC). Напомним, ранее WWF России выпустил в помощь промысловикам «Полевой определитель рыб Баренцева моря».

Fishnews