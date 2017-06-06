Рыбакам Севера станет легче узнавать донных обитателей

06 июня 2017 года
Около 4 тонн варено-мороженой крабовой продукции обнаружили пограничники при осмотре автомобилей «Рено» и «Мерседес», следовавших из Мурманска в Москву.
31 мая 2017 года
Центр системы мониторинга рыболовства и связи сообщил о начале строительства объекта регионального центра мониторинга и регионального информационного центра в Мурманске. Сдать работы планируется до конца года.
29 мая 2017 года
Процесс передачи учебного парусника «Седов» Калининградскому государственному техническому университету (КГТУ) завершен. Таким образом, судно останется в оперативном управлении отраслевого вуза, но есть и проблемные вопросы.
Взаимодействие рыбаков и судостроителей в рамках программы инвестквот, а также возможности по локализации в области судового оборудования обсуждались на заседании рабочей группы по организации строительства судов на российских верфях.
24 мая 2017 года
Министерство сельского хозяйства утвердило Стратегию развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота до 2030 г. В документе прописана возможность сдачи ГТС в концессию. Ожидается, что это поможет привлечь в модернизацию портов больше частных инвестиций.
15 мая 2017 года
В отношении руководства рыбоперерабатывающей компании из Мурманска возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более чем 11 млн рублей. В ходе предварительного следствия ущерб бюджету был полностью возмещен.
06 июня 2017 года
Россельхознадзор предложил для обсуждения проект правил идентификации и учета животных. Под регулирование попадает и рыба в хозяйствах аквакультуры.
На лососевой путине в Камчатском крае рыбинспекторы и силовые структуры особое внимание уделяют контролю за перевозкой уловов и рейдам на реках. В Усть-Большерецком районе уже изъято в общей сложности около 3 тонн нерки и чавычи.
На семинаре в ТИНРО-Центре ученые и рыбопромышленники обсудили проблемы промысла пелагических видов. Основное внимание уделили способам добычи и переработки сардины-иваси и скумбрии.
Около 4 тонн варено-мороженой крабовой продукции обнаружили пограничники при осмотре автомобилей «Рено» и «Мерседес», следовавших из Мурманска в Москву.
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил Концепцию развития острова Русский. В числе частных инвестиционных проектов заявлен морской биотехнопарк.
Временное исполнение обязанностей руководителя Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства возложено на Самира Джафара оглы Кулиева.
Хабаровский край укрепляет экономические связи с Индией. Инвесторам из этой страны намерены предложить перспективные проекты, в том числе в судостроении и рыбной отрасли.
С 15 по 17 ноября в Санкт-Петербурге пройдет продовольственная выставка Северо-Запада России – «Петерфуд». На ее площадке поставщики смогут не только продемонстрировать свой товар, но и провести переговоры с закупщиками.
В июне специалисты Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину КНР посетят российские рыбоперерабатывающие предприятия и суда в Приморье и на Камчатке, а также ряд контролирующих организаций.
05 июня 2017 года
Сейчас все обсуждают инвестиционные квоты, однако для обновления флота, в том числе рыбопромыслового, предложен еще один механизм – утилизационный грант. Как оценивают этот инструмент в рыбацком сообществе, разбирался корреспондент Fishnews.