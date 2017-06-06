Новости
Палубный определитель основных групп мегабентоса Баренцева моря

Рыбакам Севера станет легче узнавать донных обитателей

Специалисты ПИНРО подготовили палубный определитель основных групп мегабентоса Баренцева моря. Справочник поможет разобраться с приловами беспозвоночных при промысле донных рыб.

Определитель составили по запросу мурманского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF). Как сообщает корреспондент Fishnews, книга содержит информацию о губках, полипах, кольчатых червях, сипункулах, членистоногих, моллюсках, иглокожих, плеченогих, мшанках и хордовых (асцидиях), а также их фотографии.

Пособие предназначено для организаций, которые ведут ответственную добычу донных рыб, сертифицированную Морским попечительским советом (MSC). Напомним, ранее WWF России выпустил в помощь промысловикам «Полевой определитель рыб Баренцева моря».

Fishnews

НазадМетки: мурманск

Похожие новости

06 июня 2017 года

Краб на 8 миллионов не доехал до столицы

Около 4 тонн варено-мороженой крабовой продукции обнаружили пограничники при осмотре автомобилей «Рено» и «Мерседес», следовавших из Мурманска в Москву.

31 мая 2017 года

В Мурманске реконструируют РЦМ

Центр системы мониторинга рыболовства и связи сообщил о начале строительства объекта регионального центра мониторинга и регионального информационного центра в Мурманске. Сдать работы планируется до конца года.

29 мая 2017 года

Парусник «Седов» отошел к КГТУ

Процесс передачи учебного парусника «Седов» Калининградскому государственному техническому университету (КГТУ) завершен. Таким образом, судно останется в оперативном управлении отраслевого вуза, но есть и проблемные вопросы.

Судоверфи набирают заказы

Взаимодействие рыбаков и судостроителей в рамках программы инвестквот, а также возможности по локализации в области судового оборудования обсуждались на заседании рабочей группы по организации строительства судов на российских верфях.

24 мая 2017 года

ГТС предлагают сдавать в концессию

Министерство сельского хозяйства утвердило Стратегию развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота до 2030 г. В документе прописана возможность сдачи ГТС в концессию. Ожидается, что это поможет привлечь в модернизацию портов больше частных инвестиций.

15 мая 2017 года

Налоговую недоимку погасили до суда

В отношении руководства рыбоперерабатывающей компании из Мурманска возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более чем 11 млн рублей. В ходе предварительного следствия ущерб бюджету был полностью возмещен.

Лента новостей

06 июня 2017 года

Пруду с рыбой – уникальный номер

Россельхознадзор предложил для обсуждения проект правил идентификации и учета животных. Под регулирование попадает и рыба в хозяйствах аквакультуры.

Рыбоохрана Камчатки считает первые «трофеи» путины

На лососевой путине в Камчатском крае рыбинспекторы и силовые структуры особое внимание уделяют контролю за перевозкой уловов и рейдам на реках. В Усть-Большерецком районе уже изъято в общей сложности около 3 тонн нерки и чавычи.

Наука и бизнес ищут решения по скумбрии и иваси

На семинаре в ТИНРО-Центре ученые и рыбопромышленники обсудили проблемы промысла пелагических видов. Основное внимание уделили способам добычи и переработки сардины-иваси и скумбрии.

Краб на 8 миллионов не доехал до столицы

Около 4 тонн варено-мороженой крабовой продукции обнаружили пограничники при осмотре автомобилей «Рено» и «Мерседес», следовавших из Мурманска в Москву.

Марикультура попала в концепцию для острова Русский

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил Концепцию развития острова Русский. В числе частных инвестиционных проектов заявлен морской биотехнопарк.

Минсельхоз определил руководителя для СКТУ

Временное исполнение обязанностей руководителя Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства возложено на Самира Джафара оглы Кулиева.

Индийским инвесторам предлагают проекты в рыбопереработке

Хабаровский край укрепляет экономические связи с Индией. Инвесторам из этой страны намерены предложить перспективные проекты, в том числе в судостроении и рыбной отрасли.

Лучшие продукты съедутся в Северную столицу

С 15 по 17 ноября в Санкт-Петербурге пройдет продовольственная выставка Северо-Запада России – «Петерфуд». На ее площадке поставщики смогут не только продемонстрировать свой товар, но и провести переговоры с закупщиками.

Китайская инспекция приступила к проверке экспортеров

В июне специалисты Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину КНР посетят российские рыбоперерабатывающие предприятия и суда в Приморье и на Камчатке, а также ряд контролирующих организаций.

05 июня 2017 года

Утилизационный грант приходит в рыбную отрасль

Сейчас все обсуждают инвестиционные квоты, однако для обновления флота, в том числе рыбопромыслового, предложен еще один механизм – утилизационный грант. Как оценивают этот инструмент в рыбацком сообществе, разбирался корреспондент Fishnews.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки могут готовить заявки

Все материалы

Интервью

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Задержка постановлений не отразится на планах АТФ по строительству флота

Директор Атлантического НИИ рыбного хозяйства и океанографии Константин БАНДУРИН

Директор Атлантического НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Константин БАНДУРИН

АтлантНИРО на страже международных интересов России

Прокурор Сахалинской области Николай РЯБОВ

Прокурор Сахалинской области

Николай РЯБОВ

Работать нужно в правовом поле

Генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» Сергей ЛЕЛЮХИН

Генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом»

Сергей ЛЕЛЮХИН

Отрасль привыкает к биржевой торговле

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Подзоне Приморье необходимы ресурсные исследования

Начальник управления аквакультуры Федерального агентства по рыболовству Виктор АШАРИН

Начальник управления аквакультуры Федерального агентства по рыболовству

Виктор АШАРИН

Росрыболовству удалось снять часть претензий рыбоводов

Все материалы

Крупным планом

Утилизационный грант приходит в рыбную отрасль

Утилизационный грант приходит в рыбную отрасль

Иваси: актуальные проблемы и заманчивые перспективы

Иваси: актуальные проблемы и заманчивые перспективы

Все материалы

События

Траулер «Баренцево море» для АТФ заложили на Выборгском судостроительном заводе. Фото пресс-службы Росрыболовства

В Выборге заложили первое судно для АТФ

Общее собрание ВАРПЭ

ВАРПЭ выбрала прицел на год

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.