08 июня 2017 года

В деле осетровой банды разберется суд

Прокуратура Хабаровского края передала в суд уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы. Они обвиняются в незаконном приобретении и перевозке свыше 7 тонн осетров.

Заместитель прокурора Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семерых граждан. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконный оборот особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу России и охраняемых международными договорами Российской Федерации). При этом пять обвиняемых действовали в составе организованной преступной группы, сообщили Fishnews в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, в декабре 2015 г. хабаровчанин создал ОПГ для нелегальной продажи осетров. К делу он подключил восьмерых жителей Хабаровска, Ульчского и Николаевского районов. Отмечается, что участники группы привлекли еще двух местных жителей для незаконной перевозки осетрины на личных автомобилях.

В период с декабря 2015 г. по апрель 2016-го обвиняемые совершили четыре попытки вывоза осетров из северных районов Хабаровского края. По данным ведомства, продукция предназначалась для перепродажи, в том числе в Москве. Из незаконного оборота изъято свыше 7 тонн деликатеса.

6 июня уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.

Еще четыре участника ОПГ заключили с прокуратурой досудебные соглашения о сотрудничестве, дали изобличающие показания в отношении соучастников и уже приговорены к различным срокам лишения свободы условно.

Fishnews