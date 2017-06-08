Сахалин готовит меры против браконьерства

08 июня 2017 года
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил о завершении работы над законопроектом по неналоговым платежам, а также «дорожной картой» по снятию избыточных требований к бизнесу.
Результаты российских рыбаков, экспедиции научных судов, подготовка к лососевой путине и распределение рыбоводных участков рассматривались на оперативном совещании, которое провел замглавы Росрыболовства Петр Савчук.
07 июня 2017 года
Во ВНИРО считают приемлемым мировое соглашение с представителями Церкви о передаче ныне занимаемого институтом здания. Однако только при наличии «четких гарантий» предоставления ученым другого помещения.
Детский яхт-клуб Невельска открыл первый парусный сезон за последние два десятилетия. Возрождение клуба повысит престиж морских профессий в Сахалинской области и поможет в профориентации молодежи, считают в фонде «Родные острова».
Япония и Таиланд подписали договор о борьбе с браконьерством. Таким образом королевство демонстрирует свою приверженность цивилизованному рыболовству, а Страна восходящего солнца добивается прослеживаемости происхождения морепродуктов.
06 июня 2017 года
На лососевой путине в Камчатском крае рыбинспекторы и силовые структуры особое внимание уделяют контролю за перевозкой уловов и рейдам на реках. В Усть-Большерецком районе уже изъято в общей сложности около 3 тонн нерки и чавычи.
08 июня 2017 года
Начальник ЦСМС Артем Вилкин предложил сдвинуть на полгода вступление в силу требования об оборудовании автоматической идентификационной системы в составе ТСК.
Минсельхоз планирует обновить порядок проведения бонитировки племенных рыб карповых и осетровых пород и разработать правила ведения учета данных в племенном рыбоводстве.
Порядок взаимодействия отраслевых институтов ВНИРО предусмотрел в специальном регламенте. Определены 6 основных направлений деятельности и координаторы в каждой сфере.
ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» сообщило о своей победе в арбитраже над Калининградским УФАС. Суд признал за предприятием право устанавливать тарифы на стоянку судов в порту Пионерский.
Перспективы развития индустриальной аквакультуры и проблемы, с которыми сталкиваются рыбоводные хозяйства, обсуждались на выездном семинаре-совещании, которое Ассоциация «Росрыбхоз» провела 30 мая в Костромской области.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) пообещали вдвое сократить пагубные субсидии для рыбной отрасли.
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил о завершении работы над законопроектом по неналоговым платежам, а также «дорожной картой» по снятию избыточных требований к бизнесу.
ЦСМС приступил к испытаниям оборудования, предлагаемого для использования в качестве технических средств контроля на маломерных судах. Апробация пройдет на всех рыбохозяйственных бассейнах.
Прокуратура Хабаровского края передала в суд уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы. Они обвиняются в незаконном приобретении и перевозке свыше 7 тонн осетров.
Результаты российских рыбаков, экспедиции научных судов, подготовка к лососевой путине и распределение рыбоводных участков рассматривались на оперативном совещании, которое провел замглавы Росрыболовства Петр Савчук.