08 июня 2017 года

Сахалин готовит меры против браконьерства

Борьбу с нелегальным рыбным бизнесом в Сахалинской области обсудила комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. В дальнейшем будут выработаны соответствующие законодательные инициативы.

В заседании региональной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции приняли участие представители контролирующих и правоохранительных ведомств. В 2016 г. на Сахалине и Курилах зарегистрировано 598 преступлений в сфере добычи и переработки водных биоресурсов, сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства. Было отмечено, что ситуация требует четкого скоординированного взаимодействия всех органов власти.

Зампред областного правительства Анатолий Макоедов подчеркнул, что с помощью одних лишь традиционных постов, выставляемых на дорогах во время лососевой путины, проблему не решить. Необходимо заняться ликвидацией нелегальных производств, которые скупают браконьерские уловы и выпускают поддельную продукцию неизвестного качества. В этом случае эффект будет гораздо более ощутимым, заявил представитель региональных властей.

Участники заседания договорились в недельный срок представить предложения по борьбе с незаконным оборотом ВБР. В дальнейшем, сказала председатель правительства области Вера Щербина, на основе этих материалов будут выработаны законодательные инициативы регионального и федерального уровня.

Fishnews