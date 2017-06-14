«Краснокнижную» рыбалку на Сахалине прервали правоохранители

14 июня 2017 года
Областная комиссия по анадромным уже определила сроки промысла лососей на северо-востоке и северо-западе Сахалина, теперь рыбаки ждут, какие же меры регулирования в итоге будут приняты для юго-восточной части.
В Шанхае начал работу специализированный порт для поставок морепродуктов в живом виде. По информации СМИ, его работа началась с доставки 50 тонн королевского краба с Сахалина.
09 июня 2017 года
Занять должность руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области изъявили желание 15 человек. Специальная комиссия выбрала четыре кандидатуры, которые представят губернатору для принятия решения.
08 июня 2017 года
Борьбу с нелегальным рыбным бизнесом в Сахалинской области обсудила комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. В дальнейшем будут выработаны соответствующие законодательные инициативы.
Результаты российских рыбаков, экспедиции научных судов, подготовка к лососевой путине и распределение рыбоводных участков рассматривались на оперативном совещании, которое провел замглавы Росрыболовства Петр Савчук.
07 июня 2017 года
Детский яхт-клуб Невельска открыл первый парусный сезон за последние два десятилетия. Возрождение клуба повысит престиж морских профессий в Сахалинской области и поможет в профориентации молодежи, считают в фонде «Родные острова».
14 июня 2017 года
Критерий определения длины судна в требованиях к объектам инвестиций отличается от предварительно установленного и повлечет дополнительные затраты для компаний, отмечает председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Юрий Алексеев.
Аукцион по распределению долей квот на вылов краба в режиме прибрежного рыболовства прошел в мае в Москве. На торги были выставлены и лимиты на добычу ценного биоресурса в Японском море. Сейчас власти Приморского края заключают договоры с победителями.
Областная комиссия по анадромным уже определила сроки промысла лососей на северо-востоке и северо-западе Сахалина, теперь рыбаки ждут, какие же меры регулирования в итоге будут приняты для юго-восточной части.
В Шанхае начал работу специализированный порт для поставок морепродуктов в живом виде. По информации СМИ, его работа началась с доставки 50 тонн королевского краба с Сахалина.
Очередное заседание Комиссии Правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса намечено на 28 июня. Обсудить планируется в том числе направления развития отрасли до 2030 г.
Профильный комитет Госдумы поддержал поправки в законодательство с целью развития рыбоводства. Предлагается разрешить использовать для товарной аквакультуры земли лесного фонда и сельскохозяйственного назначения.
Тему аквакультуры на рыбопромысловых участках подняли на совещании, которое прошло в Курганской области с привлечением специалистов федерального центра, рассказал директор профильного департамента Минсельхоза России Евгений Кац.
Ученый совет АтлантНИРО рекомендовал объемы возможного вылова водных биоресурсов для промысла в 2018 г. в Балтийском море, Куршском и Вислинском заливах, а также внутренних пресноводных водоемах Калининградской области.
До 1 декабря Генпрокуратура должна комплексно проверить исполнение международных соглашений и законодательства РФ, направленных на то, чтобы не допустить нарушение ограничений поставок в страну продовольственных товаров.
13 июня 2017 года
Помогать предприятиям в подготовке к выполнению требований техрегламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и переходу на электронную ветсертификацию – одно из основных направлений деятельности ВАРПЭ. С 28 по 29 июля в Южно-Сахалинске ассоциация проведет конференцию на эту тему.