14 июня 2017 года

«Краснокнижную» рыбалку на Сахалине прервали правоохранители

В Набильском заливе пограничники задержали группу браконьеров, промышлявших добычей «краснокнижной» рыбы. У злоумышленников изъяли 28 сахалинских тайменей и 4 кумжи.

Вылов осуществлялся без соответствующих разрешений, с использованием моторной лодки и ставных сетей, сообщили Fishnews в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области. В отношении задержанных возбуждено судопроизводство по статье 8.17 КоАП РФ (нарушение правил рыболовства). Рыбу, лодку и сети изъяли. Из всего улова только три тайменя оказались жизнеспособными и были выпущены.

Проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу России).

Fishnews