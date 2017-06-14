14 июня 2017 года

Порт для импорта живых морепродуктов открыт в Шанхае

В Шанхае начал работу специализированный порт для поставок морепродуктов в живом виде. По информации СМИ, его работа началась с доставки 50 тонн королевского краба с Сахалина.

Порт Хенша, расположенный на одноименном острове в Шанхае, открылся 12 июня. Ранее живые морепродукты поставлялись в Шанхай самолетом из других портов страны, сообщает информагентство «Синьхуа».

Для хранения живой рыбы в Хенша оборудован бассейн с морской водой площадью 2,5 тыс. квадратных метров, оснащенный системой циркуляции воды и поддержания постоянной температуры. Шанхайское Бюро контроля ввоза-вывоза и карантина готово обеспечить упрощение таможенных процедур, чтобы повысить выживаемость гидробионтов.

По информации ТАСС, к открытию порта в Хенша прибыло российское судно с Сахалина с 50 тоннами живого королевского краба на борту. В церемонии встречи груза принял участие генконсул РФ в Шанхае Алексей Евсиков. Он выразил надежду на долгосрочное сотрудничество в этой сфере.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Шанхай является не только крупнейшим в Китае пунктом импорта морепродуктов, но и рынком их потребления. Поэтому открытие Хенша улучшит снабжение шанхайских потребителей свежими морепродуктами.

Fishnews