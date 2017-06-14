Порт для импорта живых морепродуктов открыт в Шанхае

14 июня 2017 года
Аукцион по распределению долей квот на вылов краба в режиме прибрежного рыболовства прошел в мае в Москве. На торги были выставлены и лимиты на добычу ценного биоресурса в Японском море. Сейчас власти Приморского края заключают договоры с победителями.
Областная комиссия по анадромным уже определила сроки промысла лососей на северо-востоке и северо-западе Сахалина, теперь рыбаки ждут, какие же меры регулирования в итоге будут приняты для юго-восточной части.
В Набильском заливе пограничники задержали группу браконьеров, промышлявших добычей «краснокнижной» рыбы. У злоумышленников изъяли 28 сахалинских тайменей и 4 кумжи.
13 июня 2017 года
Пекин в одностороннем порядке объявил трехмесячный мораторий на промысел в большей части Южно-Китайского моря (севернее 12-й параллели). Тайвань, Вьетнам и Филиппины, тоже претендующие на части этой акватории, не согласны с требованиями КНР.
В этом году компания «Интеррыбфлот» собирается развивать промысел скумбрии и сардины-иваси. Сдавать их уловы планируется на рыбокомбинат «Островной».
09 июня 2017 года
Занять должность руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области изъявили желание 15 человек. Специальная комиссия выбрала четыре кандидатуры, которые представят губернатору для принятия решения.
14 июня 2017 года
Критерий определения длины судна в требованиях к объектам инвестиций отличается от предварительно установленного и повлечет дополнительные затраты для компаний, отмечает председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Юрий Алексеев.
Аукцион по распределению долей квот на вылов краба в режиме прибрежного рыболовства прошел в мае в Москве. На торги были выставлены и лимиты на добычу ценного биоресурса в Японском море. Сейчас власти Приморского края заключают договоры с победителями.
Областная комиссия по анадромным уже определила сроки промысла лососей на северо-востоке и северо-западе Сахалина, теперь рыбаки ждут, какие же меры регулирования в итоге будут приняты для юго-восточной части.
Очередное заседание Комиссии Правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса намечено на 28 июня. Обсудить планируется в том числе направления развития отрасли до 2030 г.
Профильный комитет Госдумы поддержал поправки в законодательство с целью развития рыбоводства. Предлагается разрешить использовать для товарной аквакультуры земли лесного фонда и сельскохозяйственного назначения.
Тему аквакультуры на рыбопромысловых участках подняли на совещании, которое прошло в Курганской области с привлечением специалистов федерального центра, рассказал директор профильного департамента Минсельхоза России Евгений Кац.
Ученый совет АтлантНИРО рекомендовал объемы возможного вылова водных биоресурсов для промысла в 2018 г. в Балтийском море, Куршском и Вислинском заливах, а также внутренних пресноводных водоемах Калининградской области.
До 1 декабря Генпрокуратура должна комплексно проверить исполнение международных соглашений и законодательства РФ, направленных на то, чтобы не допустить нарушение ограничений поставок в страну продовольственных товаров.
В Набильском заливе пограничники задержали группу браконьеров, промышлявших добычей «краснокнижной» рыбы. У злоумышленников изъяли 28 сахалинских тайменей и 4 кумжи.
13 июня 2017 года
Помогать предприятиям в подготовке к выполнению требований техрегламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и переходу на электронную ветсертификацию – одно из основных направлений деятельности ВАРПЭ. С 28 по 29 июля в Южно-Сахалинске ассоциация проведет конференцию на эту тему.