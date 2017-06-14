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ИКЕС предложил уменьшить вылов трески

Международный совет по исследованию моря (ИКЕС) рекомендовал сократить добычу трески в Баренцевом море в 2018 г. на 20% к уровню текущего года – до 712 тыс. тонн. Это связано с естественным уменьшением популяции.

Квота трески для Баренцева моря на 2017 г. была установлена на уровне 890 тыс. тонн, пишет Норвежский институт морских исследований (Institute of Marine Research, IMR). Эти объемы поделены между российскими и норвежскими рыбаками.

По словам директора по науке IMR Гейра Хуза, рекомендации по сокращению квоты обусловлены естественным уменьшением популяции атлантической трески.

Портал Barents Observer отмечает, что тресковая квота резко увеличивалась до 2013 г., когда зафиксирован абсолютный рекорд – 1,021 млн. тонн, а в дальнейшем – постепенно снижалась. Тем не менее разрешенные к вылову объемы до сих пор на высоком уровне (еще в 2010 г. квота составляла 430 тыс. тонн). Специалисты норвежского института утверждают, что популяция остается в очень хорошем состоянии.

ИКЕС также предлагает уменьшить квоту на добычу пикши - с 233 тыс. тонн, до 202,3 тыс. тонн, - и исландского палтуса – на 1 тыс. тонн, до 23 тыс. тонн. А вот квоты на добычу сайды и глубоководного клювача предлагается увеличить на 15% (до 172,5 тыс. тонн) и 9% (до 32,7 тыс. тонн) соответственно.

Как сообщает корреспондент Fishnews, совет рекомендует квоты исходя из результатов научных исследований. Назначать объемы вылова на все эти виды, кроме сайды, будет Смешанная российско-норвежская комиссия по рыболовству (СРНК) в октябре. Квоту на добычу сайды Норвегия установит самостоятельно.

Fishnews

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