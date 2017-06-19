19 июня 2017 года

Убийца тиляпии добрался до Тайваня

На Тайване в городе центрального подчинения Таоюань обнаружен вирус озерной тиляпии (TiLV). Вызываемое им заболевание - одно из самых опасных для рыбы, ветеринарные специалисты проверят пруды в радиусе 3 км от зараженного.

Пруд с зараженной рыбой находится в волости Гуаньинь. За день в водоеме погибло от 2 до 3 тыс. особей тиляпии, пишет портал Focus Taiwan. Лабораторные исследования образцов показали присутствие TiLV.

У рыбы, пораженной этим вирусом, краснеет кожа, воспаляются внутренние органы, особенно глаза и мозг. Другими симптомами являются повреждения печени, функциональная недостаточность органов и с высокой вероятностью - смерть.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Тайвань - это шестая страна, где был зафиксирован TiLV - после Колумбии, Эквадора, Египта, Израиля и Таиланда. Отмечается, что вирус поражает только тиляпию и не передается человеку.

Уездное управление защиты животных проинформировало, что заказало очистку пруда от мертвой рыбы и инспекцию всех водоемов с тиляпией в радиусе трех километров. Ожидается, что проверки продлятся месяц. В зараженном пруду содержались и другие рыбы, например, полосатый окунь, белый амур и толстолобик. Ветеринарные специалисты собираются следить за ситуацией.

Считается, что заболевание, вызываемое вирусом, неизлечимо. Всемирная организация по охране здоровья животных (World Organization for Animal Health, OIE) включила его список самых опасных инфекционных заболеваний животных.

Впервые вирус был обнаружен в Израиле в 2009 г. Тогда в стране погибло до 70% всей дикой тиляпии.

Fishnews