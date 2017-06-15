19 июня 2017 года

Дети Заполярья включились в спасение лососевой реки

Школьники Мурманской области высадили 10 тыс. растений возле устья Варзуги. Таким способом реку с крупнейшим в Европе стадом дикой семги и село Кузомень защищают от наступления песков.

Причины возникновения Кузоменских песков ученые называют разные. Основная версия - пустыня на юге Кольского полуострова появилась еще в середине XIX в. из-за вырубки леса (чтобы обеспечить дровами солеварни) и перевыпаса скота. Сейчас площадь массива составляет 1600 га, ветром тысячи кубометров песка выносятся в Варзугу, которая мелеет и меняет очертания русла, сообщили Fishnews в пресс-службе WWF России.

«Река Варзуга имеет очень большое природоохранное значение - в ней сохранилось крупнейшее в Европе стадо дикой семги. При этом она очень чистая и является своего рода эталоном реки, не подвергшейся воздействию человека по сравнению с загрязненными реками Скандинавии», — отметил директор Баренц-отделения WWF России Олег Стукайтис.

Остановить распространение песков и тем самым защитить русло, по мнению специалистов, может фитомелиорация - закрепление почвы с помощью посева многолетних трав, а затем высадка деревьев смешанных пород. Такие работы местные жители ведут в течение последних тридцати лет, однако бессистемность и малые объемы не обеспечивают должного результата, считают в экологической организации.

В прошлом году к решению проблемы опустынивания подключилось Баренц-отделение WWF России совместно с Кольским центром охраны дикой природы (КЦОДП). Специально для этой территории была разработана методика заготовки и посадки саженцев. В качестве эксперимента удалось высадить около 6 тыс. растений местных видов.

«Мы приятно удивлены первыми результатами – по предварительной оценке удачно перезимовали и тронулись в рост порядка 80% растений, ожидали, что погибнет намного больше. Местами встречается пожелтевшая хвоя, но это естественный результат морозного выветривания: тут зачастую снежный покров даже к новому году составляет считанные сантиметры. Оптимистичнее всего выглядит ольха», — поделилась впечатлениями руководитель программы по сохранению лесов и биоразнообразия КЦОДП Ольга Петрова.

В этом году высажено еще 10 тыс. растений на примерно одном гектаре. Основную работу выполняли подростки – школьники из сел Варзуга и Кузомень, а также из города Апатиты. Они и заготавливали саженцы, и «заселяли» деревья на новое место.

Олег Стукайтис подчеркнул, что вовлечение учащихся - очень важная часть проекта. С одной стороны, школьники сами выполняли природоохранную работу, результаты которой будут заметны на много лет. С другой стороны, ребята увидели готовность и способность WWF осуществлять проект, в котором остро нуждается местное население.

В будущем году посадки будут продолжены, их объемы во многом будут зависеть от финансирования, которое пока осуществляется только Всемирным фондом дикой природы, отметили в WWF России. Кроме того, активно обсуждается возможность создания лесничества на базе школы села Варзуга. Планируется, что там ученики смогут не только заготавливать посадочный материал, но и проводить экологические занятия.

Fishnews