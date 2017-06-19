Ценный биоресурс сняли с контрабандистов

19 июня 2017 года
Специалисты Главного госуправления по контролю качества, инспекции и карантину КНР завершили проверку производств рыбной муки и рыбьего жира в Приморье и на Камчатке. Изменения в списках поставщиков в Китай опубликуют в течение месяца.
15 июня 2017 года
Совместная работа российских и китайских органов рыбоохраны способствует сохранению и рациональному использованию рыбных ресурсов по обе стороны границы, считают в Амурском теруправлении Росрыболовства.
14 июня 2017 года
В Шанхае начал работу специализированный порт для поставок морепродуктов в живом виде. По информации СМИ, его работа началась с доставки 50 тонн королевского краба с Сахалина.
13 июня 2017 года
Пекин в одностороннем порядке объявил трехмесячный мораторий на промысел в большей части Южно-Китайского моря (севернее 12-й параллели). Тайвань, Вьетнам и Филиппины, тоже претендующие на части этой акватории, не согласны с требованиями КНР.
В этом году компания «Интеррыбфлот» собирается развивать промысел скумбрии и сардины-иваси. Сдавать их уловы планируется на рыбокомбинат «Островной».
06 июня 2017 года
В июне специалисты Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину КНР посетят российские рыбоперерабатывающие предприятия и суда в Приморье и на Камчатке, а также ряд контролирующих организаций.
19 июня 2017 года
По результатам отбора среди 15 кандидатур на должность руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области был утвержден Геннадий Судаков. Много лет он проработал в Астраханской области.
В нынешний сезон «А» охотоморской путины отраслевые институты получили огромный объем информации о запасах и миграциях минтая и сельди, а также приловах других рыб и влиянии промысла на экосистему. В этом помогли дополнительные научные наблюдатели, отработавшие при поддержке Ассоциации добытчиков минтая.
В реализации проекта аквабиокультурного комплекса в Республике Татарстан планируют участвовать предприниматели из Норвегии и Челябинска. Власти региона обещают предоставить площадки, а также содействовать в согласовании документации и проведении коммуникаций.
В Приморское теруправление управление Росрыболовства поступили предложения по формированию 52 морских рыбоводных участков. Заседание комиссии по определению границ РВУ проведут 3 июля.
Специалисты Главного госуправления по контролю качества, инспекции и карантину КНР завершили проверку производств рыбной муки и рыбьего жира в Приморье и на Камчатке. Изменения в списках поставщиков в Китай опубликуют в течение месяца.
На пляже сахалинского села Лопатино в ходе экологической акции добровольцы собрали три КамАЗа отходов. Превратить уборку в квест с призами и концертом помог созданный рыболовецкими компаниями фонд «Родные острова».
Списки стандартов к техническим регламентам ЕАЭС должны помочь предпринимателям соответствовать требованиям, которые предъявляются к безопасности и качеству товаров. Уже одобрен набор для «рыбного» техрегламента.
Школьники Мурманской области высадили 10 тыс. растений возле устья Варзуги. Таким способом реку с крупнейшим в Европе стадом дикой семги и село Кузомень защищают от наступления песков.
На Тайване в городе центрального подчинения Таоюань обнаружен вирус озерной тиляпии (TiLV). Вызываемое им заболевание - одно из самых опасных для рыбы, ветеринарные специалисты проверят пруды в радиусе 3 км от зараженного.
На Сахалине задержана с поличным группу, промышлявшая добычей исчезающего вида осетровых – калуги. По информации пограничников, «краснокнижная» продукция продавалась в основном проверенным покупателям.