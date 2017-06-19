19 июня 2017 года

Ценный биоресурс сняли с контрабандистов

Пограничники Приморья задержали четверых иностранцев, пытавшихся незаконно вывезти в Китай более 7 тыс. особей сушеного трепанга. Деликатес пытались спрятать в сумках, под одеждой и даже в обуви.

Трепанг был обнаружен в пункте пропуска Пограничный – автомобильный, сообщили Fishnews в пресс-службе ПУ ФСБ России по Приморскому краю. При прохождении контроля иностранцы повели себя неспокойно и были приглашены для личного досмотра.

Общий вес изъятого «морского огурца» составил 25 кг. Перевозчики уверяли, что везли его исключительно для личного употребления. Ущерб водным биоресурсам, по предварительным оценкам, превысил 600 тыс. рублей. Возбуждены дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, территориальном море, на континентальном шельфе, исключительной экономзоне или открытом море).

Fishnews