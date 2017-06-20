Экологи требуют защитить черепах на промысле креветки

20 июня 2017 года
Лососевый промысел на западном побережье Камчатки развернется в июле. В преддверии путины рыбодобывающие предприятия, расположенные в Усть-Большерецком районе, посетил губернатор Владимир Илюхин.
19 июня 2017 года
По результатам отбора среди 15 кандидатур на должность руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области был утвержден Геннадий Судаков. Много лет он проработал в Астраханской области.
16 июня 2017 года
Министерство сельского хозяйства решило уточнить, что в технических требованиях к судам, которые будут претендовать на инвестквоты, речь идет о наибольшей длине. Именно на этот термин изначально ориентировались компании, решившие строить флот, отмечает представитель группы «Норебо» Сергей Сенников.
Минсельхоз уже предложил поправки в постановления по инвестиционным квотам. Планируется уточнить, что в требованиях к объектам инвестиций применяется понятие «наибольшая длина судна».
15 июня 2017 года
Нужно не включать морские подразделения МГТУ в состав регионального опорного вуза, а создать на их базе отдельную академию, подведомственную Росрыболовству, считает ректор Мурманского государственного технического университета Сергей Агарков.
В Ленинградской области вывели новую породу форели, которая отличается золотистой окраской и повышенным содержанием провитамина А. Название этой рыбе выберут по результатам конкурса.
20 июня 2017 года
Администрация Приморского края внесла изменения в перечень рыбопромысловых участков в регионе. В список добавили РПУ в Дальнереченском районе.
Поправки в правила рыболовства для Западного бассейна устанавливают предельно допустимые лимиты добычи на одного рыбака-любителя в сутки. Нормы определены по треске, корюшке, судаку, лещу, щуке и другим популярным видам.
На заседании Северного научно-промыслового совета рыбаки выразили обеспокоенность в связи с рекомендациями ИКЕС сократить ОДУ трески на 20%. Окончательное решение об объемах вылова в октябре примет СРНК.
Специалисты КамчатНИРО провели авиаучетные исследования корфо-карагинской сельди. По оценкам ученых, запасы находятся на уровне выше среднего, но имеют тенденцию к снижению в ближайшие годы.
Вопросы контроля операций по ремонту судов разъяснили представители Дальневосточного таможенного управления. Таможенники рассказали и о том, что, по их мнению, должно включаться в налогооблагаемую базу.
На базе семи филиалов ЦСМС будут созданы объединенные региональные центры мониторинга – Дальневосточный и Северо-Западный. Предполагается, что это упростит работу рыбохозяйственных организаций.
Участники Международного рыбопромышленного форума обсудят долгосрочные перспективы развития промыслов в Мировом океане, биологические риски и глобальные тенденции на рыбном рынке.
Лососевый промысел на западном побережье Камчатки развернется в июле. В преддверии путины рыбодобывающие предприятия, расположенные в Усть-Большерецком районе, посетил губернатор Владимир Илюхин.
Взаимодействие в рыбной отрасли обсуждалось на заседании Российско-Японского диалога по сельскому хозяйству в Токио. Рыбохозяйственный комплекс стал одной из областей, попавших в сферу внимания в рамках президентской поездки в прошлом году.
19 июня 2017 года
По результатам отбора среди 15 кандидатур на должность руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области был утвержден Геннадий Судаков. Много лет он проработал в Астраханской области.