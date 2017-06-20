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Морская черепаха, попавшая в сеть. Автор фото Norbert Wu / Minden Pictures

Экологи требуют защитить черепах на промысле креветки

Всемирный фонд дикой природы (WWF) потребовал от правительства Соединенного Королевства возложить специальные обязательства на все траулеры, добывающие для Великобритании тропическую креветку. По мнению экологов, эти суда необходимо оснастить устройствами для защиты морских черепах.

Требование организации было приурочено к Всемирному дню морской черепахи – 16 июня, сообщает корреспондент Fishnews. По данным WWF, ежегодно от рук рыбаков, ведущих промысел тропической креветки, погибает почти 29 тыс. черепах. Крупнейшим рынком сбыта этой креветки является Великобритания. Простое и эффективное решение проблемы - «устройства для защиты черепах» (Turtle Excluder Devices, TEDs), отмечают экологи.

Эти приспособления представляют собой простые заслонки, устанавливаемые в тралы. С помощью таких устройств черепахи могут спокойно покидать сети. Использование TED’ов позволяет сократить прилов черепах до 97%, при этом потери креветки составляют всего 2%, говорится в статье WWF.

По информации портала New Scientist в США, например, уже действует запрет на импорт креветки, пойманной при помощи сетей, не оснащенных TED’ами. Американские рыбаки сами широко используют эти устройства.

В докладе Всемирного фонда дикой природы указывается, что около 46% ввозимой в Великобританию креветки поймано в море. При этом большая часть уловов – 86% – добыта в тропических водах у берегов таких стран, как Бангладеш, Индия и Вьетнам.

Fishnews

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