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Грядущую реорганизацию Центра системы мониторинга рыболовства и связи обсудили на рабочих встречах. Фото пресс-службы ЦСМС

ЦСМС готовится к изменениям

На базе семи филиалов ЦСМС будут созданы объединенные региональные центры мониторинга – Дальневосточный и Северо-Западный. Предполагается, что это упростит работу рыбохозяйственных организаций.

Приказы о создании Дальневосточного регионального центра мониторинга (ДВРЦМ) и Северо-Западного регионального центра мониторинга (СЗРЦМ) были утверждены в декабре 2016 г. Эти структурные подразделения предполагается создать на базе семи филиалов ЦСМС в регионах.

Руководитель Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем Вилкин с 8 по 14 июня провел рабочие встречи в рамках комплекса мероприятий, связанных с грядущей реорганизацией учреждения. В совещаниях участвовали начальники структурных подразделений центрального аппарата, а также два будущих начальника объединенных РЦМов Сергей Велеславов и Демьян Чекунов (в настоящее время возглавляют Мурманский и Владивостокский филиалы).

Одним из главных на совещании стал вопрос определения функционала ДВРЦМ и СЗРЦМ, сообщили Fishnews в пресс-службе учреждения. В настоящее время структура ЦСМС включает два региональных центра мониторинга (Мурманский и Камчатский), а также региональные информационные центры (РИЦ). Создание консолидированных РЦМ позволит в будущем предложить клиентам оптимизированный сервис и унифицированные услуги вне зависимости от местоположения, отметили в ЦСМС.

Начальник Владивостокского филиала Демьян Чекунов отметил исключительную важность создания центра мониторинга на Дальнем Востоке: «Главное значение создания ДВРЦМ заключается в том, что с его помощью мы сможем не только выполнять госзадание на должном уровне, но и улучшать качество обслуживания пользователей в любом регионе Дальнего Востока».

Руководитель Мурманского филиала Сергей Велеславов обратил внимание, что создание новых структур должно совпасть с другими процессами оптимизации деятельности учреждения.

«Нам нужно понимать, что создание ДВРЦМ и СЗРЦМ должно быть соотнесено с другими проектами ФГБУ «ЦСМС», в частности с созданием Портала Отраслевой системы мониторинга (ОСМ) (автоматический сбор отчетности и подача заявок клиентов на предоставление услуг), введением в промышленную эксплуатацию Электронного промыслового журнала (ЭПЖ) и «Электронных разрешений» и с началом эксплуатации комплексной автоматизированной информационной системы финансово-хозяйственной деятельности (КАИС ФХД)», - отметил Сергей Велеславов.

Также на совещании решались вопросы перераспределения функций и появления нового функционала. Например, обсуждались вопросы создания и работы технической поддержки пользователей; создание Информационно-аналитического центра (ИАЦ); появления клиентской службы; сервисных и удостоверяющих центров. Отдельное внимание уделили переквалификации специалистов по мониторингу для работы с новыми системами, чтобы клиентам предоставлялись более качественные услуги.

Артем Вилкин, оценивая результаты рабочих встреч, сделал особый акцент на новом функционале, автоматизации и переходе на современные методы работы.

«Мы идем к современному уровню работы и оказания услуг, и это вопрос ближайшего времени. Мы ожидаем, что уже в 2018 году поставленные цели будут достигнуты. Новый функционал технической поддержки позволит обрабатывать любые заявки и вопросы пользователей в любое время суток. Информационно-аналитический центр позволит упорядочить предоставление информации, в том числе и для государственных органов, проведения оперативных мероприятий и совещаний. Все изменения, планируемые в ФГБУ «ЦСМС», направлены на повышение качества работы, качества собираемой и предоставляемой информации, а также оказываемых услуг», – заявил руководитель учреждения.

Fishnews

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