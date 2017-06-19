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Публичные слушания прошли в ДВТУ с участием заместителя руководителя ФТС России Тимура МАКСИМОВА. Фото пресс-службы управления

Таможня вновь высказалась по ремонту судов

Вопросы контроля операций по ремонту судов разъяснили представители Дальневосточного таможенного управления. Таможенники рассказали и о том, что, по их мнению, должно включаться в налогооблагаемую базу.

Тема ремонта флота обсуждалась на публичных слушаниях, которые ДВТУ провело во Владивостоке с представителями компаний. Расходы на ремонт судна, как правило, исчисляются сотнями тысяч долларов и уклонение от уплаты таможенных платежей позволяет судовладельцам извлекать существенную экономическую выгоду, отметили в ДВТУ.

В управлении напомнили, какие операции допустимы в отношении временно вывезенных транспортных средств без уплаты таможенных пошлин и налогов:

– операции по техническому обслуживанию и (или) текущему ремонту, необходимые для обеспечения сохранности, эксплуатации и поддержания судов в состоянии, в котором они находились на день вывоза, если потребность в таких операциях возникла во время использования этих транспортных средств в международной перевозке;

– операции по безвозмездному или гарантийному ремонту;

– операции по ремонту, включая капитальный ремонт, осуществляемые для восстановления транспортных средств международной перевозки после их повреждения в результате аварии или действия непреодолимой силы, которые имели место за пределами таможенной территории таможенного союза.

Однако, обратили внимание таможенники, на практике приходится сталкиваться с прикрытием фактически проводимого за рубежом планового ремонта морских судов, в том числе переоборудования и модернизации.

Начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров ДВТУ Эрнест Матвиенко высказался по поводу того, что должно включаться в налогооблагаемую базу. При этом представитель управления сослался на анализ правоприменительной практики, сообщает корреспондент Fishnews.

Учитывать, полагают таможенники, нужно в том числе расходы на услуги, выполненные РМРС по освидетельствованию судна и техническому наблюдению за ремонтом; расходы по договорам с российскими контрагентами, осуществляющими услуги по плановому ремонту, техническому обслуживанию судна вне таможенной территории (в том числе на проезд, проживание и другие командировочные расходы), сюда же включена и стоимость запчастей.

«При этом расходы на перегон судна к месту ремонта (в том числе стоимость топлива) не включаются в налогооблагаемую базу для расчета таможенных платежей исходя из смысла статьи 262 ТК ТС, т.к. доставка ТСМП к месту ремонта не является операцией по переработке товара», – заявили в управлении.

Fishnews

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