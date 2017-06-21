21 июня 2017 года

Рыбакам НАО предлагают места для промысла

В Ненецком автономном округе на конкурс выставлены 13 участков для промышленного и прибрежного рыболовства на реках, озерах и в море. Общая площадь этих акваторий – 5,8 тыс. га.

Конкурс проводит департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО, заявки принимаются до вскрытия конвертов утром 28 июля.

Шесть участков расположены на реках. Это «Двойник» на реке Большая Двойничная, «Черная» на реке Черная в бассейне Баренцева моря, «Матюшино» и «Нарыга» на реке Печора, «Вижас» на одноименной реке, а также самый большой по площади участок «Индига» на реке Индига (более 1,3 тыс. га). Еще шесть участков – озерные. Это РПУ «Пагремты», два участка на озере Висерты и три участка на озере Голодная Губа – «Пыты», «Арешный Нос» и «Рогачиха». Также на конкурс выставлен морской участок «Явты» для прибрежного рыболовства, сообщили Fishnews в пресс-службе департамента.

Эти РПУ были сформированы в 2016 г. с учетом поступивших предложений. На выделенных участках промышленники смогут в течение 10 лет ловить рыбу в установленных объемах. Разрешение не распространяется на анадромные, катадромные и трансграничные виды.

Fishnews