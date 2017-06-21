«Рыбные» мошенники в Приморье обманули китайскую компанию

21 июня 2017 года
До 2020 г. во Владивостоке планируется построить комплекс для биржевой и аукционной торговли рыбопродукцией, в который войдут оптово-распределительный центр, холодильник на 10 тыс. тонн, рыбоперерабатывающие мощности. Проект реализует «Дальневосточный аукционный рыбный дом» совместно с китайскими партнерами.
Закончен первый этап исследовательской программы по разработке проекта экологической очистки бухты Золотой Рог во Владивостоке. По итогам работы специалисты составят карты накопленного ущерба.
20 июня 2017 года
Вопросы контроля операций по ремонту судов разъяснили представители Дальневосточного таможенного управления. Таможенники рассказали и о том, что, по их мнению, должно включаться в налогооблагаемую базу.
19 июня 2017 года
Специалисты Главного госуправления по контролю качества, инспекции и карантину КНР завершили проверку производств рыбной муки и рыбьего жира в Приморье и на Камчатке. Изменения в списках поставщиков в Китай опубликуют в течение месяца.
На Сахалине задержана с поличным группу, промышлявшая добычей исчезающего вида осетровых – калуги. По информации пограничников, «краснокнижная» продукция продавалась в основном проверенным покупателям.
16 июня 2017 года
В Тюменской области правоохранители обнаружили в остановленном автомобиле свыше 100 кг осетровых. По словам водителя, рыба была куплена открыто на местном рынке и предназначалась в качестве угощения на свадьбу.
21 июня 2017 года
До 2020 г. во Владивостоке планируется построить комплекс для биржевой и аукционной торговли рыбопродукцией, в который войдут оптово-распределительный центр, холодильник на 10 тыс. тонн, рыбоперерабатывающие мощности. Проект реализует «Дальневосточный аукционный рыбный дом» совместно с китайскими партнерами.
Создание особо охраняемых природных территорий регионального значения в ключевых местах обитания тихоокеанских лососей предусмотрели в Стратегии сохранения биоразнообразия Сахалинской области на период до 2025 г.
Закончен первый этап исследовательской программы по разработке проекта экологической очистки бухты Золотой Рог во Владивостоке. По итогам работы специалисты составят карты накопленного ущерба.
В Камчатском НИИ рыбного хозяйства и океанографии созданы проекты кошельковых неводов для добычи тихоокеанской сельди и сардины-иваси. Документы содержат способы вооружения и оснастки этих орудий лова.
Ученые продолжают уточнять информацию о подходах тихоокеанских лососей в рамках исследований на судне «Профессор Кагановский». По предварительным данным, есть основания для увеличения прогноза по ряду районов, продолжение работ поможет внести новые штрихи.
В Росрыболовстве прошло первое заседание штаба лососевой путины. Основной промысел пока ведется у побережья Камчатского края. Суммарный вылов рыбаков превысил 9,9 тыс. тонн.
В Ненецком автономном округе на конкурс выставлены 13 участков для промышленного и прибрежного рыболовства на реках, озерах и в море. Общая площадь этих акваторий – 5,8 тыс. га.
В Хабаровском крае вынесли приговор создателю и участникам преступной группы, незаконно перевозившей икру осетровых в катафалке. Злоумышленники получили разные сроки лишения свободы, поставщик «краснокнижного» деликатеса отделался обязательными работами.
В ответ на указ президента США Дональда Трампа о ревизии природоохранных зон 535 ученых подписали обращение в защиту гавайского морского заповедника «Папаханаумокуакеа».
20 июня 2017 года
Администрация Приморского края внесла изменения в перечень рыбопромысловых участков в регионе. В список добавили РПУ в Дальнереченском районе.