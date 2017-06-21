21 июня 2017 года

«Рыбные» мошенники в Приморье обманули китайскую компанию

Прокуратура в Приморском крае передала в суд уголовное дело в отношении граждан, которые, по версии следствия, причинили китайским партнерам ущерб более чем на 45 млн рублей.

Жителям Приморья инкриминируется мошенничество – хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное группой лиц в крупном и особо крупном размере (части 3 и 4 статьи 159 УК РФ).

По версии следствия, в период с марта 2013 г. по март 2016 г. один из фигурантов дела совершил хищение денежных средств в особо крупном размере. При этом он использовал схему заключения договоров от имени предприятия, не осуществляющего какой-либо финансово-хозяйственной либо торгово-закупочной деятельности. Деньги были присвоены под видом законной предпринимательской деятельности по реализации рыбопродукции.

Пострадавшему контрагенту – китайской компании – причинен ущерб на сумму более 45 млн рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

В дальнейшем к мошенничеству подключились трое злоумышленников. В составе группы лиц по предварительному сговору они пытались реализовать аналогичную схему в отношении иных субъектов хозяйственной деятельности, отметили в надзорном ведомстве.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Первомайский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу. Заявлен гражданский иск о возмещении причиненного ущерба.

Fishnews