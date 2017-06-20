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Лососи на Сахалине

Сахалинскому лососю прописали ООПТ

Создание особо охраняемых природных территорий регионального значения в ключевых местах обитания тихоокеанских лососей предусмотрели в Стратегии сохранения биоразнообразия Сахалинской области на период до 2025 г.

Документ, который должен помочь в защите экосистем, – Стратегию сохранения биологического разнообразия Сахалинской области на период до 2025 г., – правительство региона утвердило постановлением от 7 июня 2017 г. № 263.

Как сообщает корреспондент Fishnews, разработчики отметили, что биоразнообразие Сахалинской области – это ее главный природный ресурс, необходимый для устойчивого развития экономики и благополучия населения.

Не осталась без внимания и тема рыбных запасов, в том числе использования и сохранения тихоокеанских лососей.

Среди основных направлений деятельности предусмотрена, например, подготовка обосновывающей документации для придания статуса ООПТ регионального значения ключевым местам обитания тихоокеанских лососей, сахалинского тайменя и сахалинского осетра.

Как отмечено в документе, в регионе «совершенно не используются такие формы особо охраняемых территорий, как рыбоохранные зоны, рыбохозяйственные заповедные зоны, предусмотренные для сохранения, восстановления и устойчивого использования водных биологических ресурсов».

По мнению авторов стратегии, нужно организовать исследования по выявлению наиболее ценных и уязвимых местообитаний объектов животного мира для последующего придания статуса защитных лесов, особо защитных участков лесов, рыбохозяйственных заповедных зон, рыбоохранных зон. В документе говорится о необходимости обеспечение создание рыбохозяйственных заповедных зон в бассейнах ключевых лососевых рек Сахалинской области «в целях воспроизводства тихоокеанских лососей и сохранения их нерестилищ».

Речь идет, например, о рыбохозяйственных заповедных зонах в бассейнах рек Поронай (Поронайский район) и Лангери (Смирныховский район), в бассейне озера Тунайча (Корсаковский район), в бассейнах рек Лангры и Большая (Охинский район), в бассейне реки Тымь и заливе Набиль (Ногликский район).

В стратегии отмечена важность аквакультуры, восстановления нерестилищ тихоокеанских лососей, рационального использования ВБР и борьбы с браконьерством.

Fishnews

НазадМетки: аквакультурабраконьерствоправительство

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