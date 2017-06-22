22 июня 2017 года

Рыбоохрана Камчатки нуждается в современной технике

Северо-Восточное теруправление Росрыболовства заявило о необходимости модернизации техники и дополнительном оснащении ведомства современными плавсредствами и оборудованием. Рыбоохране приходится соответствовать современному техническому вооружению браконьеров.

Заместитель руководителя Росрыболовства Михаил Иваник провел совещание в Петропавловске-Камчатском. На нем обсудили результаты рыбоохранных мероприятий на Камчатке, готовность к лососевой путине и текущие вопросы организации промысла.

Руководитель Северо-Восточного теруправления Александр Христенко рассказал, что с 25 мая инспекторы рыбоохраны выявили 1463 правонарушения, 525 из которых пресечены после старта путины. Девять материалов переданы в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовных дел. «Показатели, в том числе по изъятию нелегальных уловов, в этом году существенно выше прошлогодних. С начала путины изъято 3,43 тонны водных биоресурсов, что на 2,5 тонны больше, чем в 2016 году», – отметил глава теруправления.

Особое внимание участники совещания уделили межведомственному взаимодействию с силовыми структурами. Так, по сравнению с прошлым годом почти вдвое сократилось количество совместных рыбоохранных мероприятий, но результативность возросла, сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления. Михаил Иваник отметил важность координации действий с другими ведомствами как на воде, так и на путях транспортировки и реализации незаконных уловов. Замруководителя ФАР поручил подготовить предложения по повышению эффективности рыбоохранных рейдов.

На совещании подняли вопросы технического оснащения и повышения заработной платы инспекторов. По информации теруправления, техники хватает, но необходимы модернизация и дополнительное оснащение современными плавсредствами и оборудованием. «Ежегодно результаты работы управления повышаются, большую роль в этом играет продуманное техническое обеспечение сотрудников. Прогресс не стоит на месте: появляется новое оборудование, при этом, к сожалению, им вооружаются и браконьеры. Мы не можем себе позволить быть на шаг позади, потому уделяем этому вопросу большое внимание», – подчеркнул Александр Христенко.

По итогам рабочей поездки Михаил Иваник положительно оценил работу Северо-Восточного теруправления.

Fishnews