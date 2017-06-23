23 июня 2017 года

Угрю требуется дорога в Нарву

Запасы европейского угря в Финском заливе, Чудско-Псковском озере и реке Нарве давно находятся в депрессивном состоянии. Для восстановления популяции нужно восстановить угреход, который позволит молоди скатываться из Нарвского водохранилища через плотину ГЭС.

С 19 по 21 июня в подмосковном Пушкине прошло очередное заседание рабочей группы по комплексному управлению водными ресурсами – органа Совместной российско-эстонской комиссии по охране и рациональному использованию трансграничных вод. В мероприятии приняли участие представители Северо-Западного теруправления Росрыболовства, органов исполнительной власти Ленинградской и Псковской областей, отраслевых научных учреждений.

Один из основных дискуссионных вопросов касался состояния и эксплуатации гидротехнических сооружений Нарвского гидроузла, а также связанной с ним проблемы миграции угря в районе Нарвской ГЭС.

Зарегулирование реки Нарвы плотиной в середине прошлого века существенно снизило популяции атлантического лосося, кумжи, угря. Для поддержания популяции семги построен Нарвский рыбоводный завод. Однако угреход на Нарвской ГЭС, который должен был способствовать миграции европейского угря, не работает на протяжении многих лет, сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления. Таким образом, существенно снижается промысловый возврат этой рыбы в нагульные водоемы России и Эстонии.

Согласно исследованиям, запасы угря в Финском заливе, Чудско-Псковском озере и Нарве уже долго находятся в депрессивном состоянии из-за крайне низкого уровня естественного пополнения. По мнению специалистов, Нарвское водохранилище идеально подходит для роста угрей до ската в реки, однако следует наладить прохождение рыбой такого серьезного препятствия, как плотина Нарвской ГЭС.

В ТУ отмечают, что строительство угрехода было начато в 1955 г., в 1970 г. сооружение ввели в эксплуатацию. Общая длина сооружения составляет 257 м. Шумовая труба, имитирующая звуки водопада, привлекает ко входу молодь. В 2005 г. угреход очистили, восстановили лотковые крышки, очистили нижний бьеф и вход в него.

Восстановление популяции угря в Нарвском водохранилище обоюдовыгодно для России и Эстонии, поэтому требуется восстановить прямое назначение угрехода, подчеркнули в теруправлении.

Подводя итоги встречи, стороны договорились продолжить обмен гидрологическими данными, информацией о нормативно-правовой базе, а также результатах контрольно-надзорных мероприятий в бассейне Чудско-Псковского озера и реки Нарва.

Fishnews