23 июня 2017 года

Сайроловам России и Японии помогут договориться мирно

Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области предложило организовать встречу российских и японских добытчиков сайры для предупреждения конфликтов на предстоящей путине. Сейчас решаются организационные вопросы.

В Южно-Сахалинске сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области провели рабочую встречу с представителями департамента рыболовства Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии и Всеяпонской ассоциации промысла сайры бортовыми ловушками («Дзенсамма»). На совещании рассмотрели вопросы контроля работы иностранных судов в исключительной экономзоне РФ на предстоящей сайровой путине.

Отдельной темой стали проблемные ситуации и конфликты, возникающие между российскими и японскими рыбаками при работе в одном районе промысла. Учитывая заинтересованность обеих сторон, погрануправление предложило организовать встречу рыбопромышленников двух стран для урегулирования и профилактики возможных инцидентов в море. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ПУ, предложение поддержали, решаются организационные моменты.

Аналогичную встречу с представителями Ассоциации океанического промысла Республики Корея пограничники провели в мае.

Кроме того, в Корсакове сотрудники погрануправления обсудили с районными рыбопромышленниками вопросы организации добычи лососей в этом году. Совещание завершило серию встреч, охватив практически всех представителей крупных и малых рыбодобывающих объединений и компаний Сахалинской области.

В рамках диалога пограничники разъясняли требования природоохранного законодательства РФ, правила пограничного режима в зоне ответственности ПУ и другие меры, направленные на снижение числа правонарушений. Однако основным вопросом стало уменьшение промысловых запасов красной рыбы в регионе из-за массового браконьерства. Была отмечена необходимость консолидации рыбопромышленников с правоохранительными структурами для сохранения водных биоресурсов.

Итоги рабочих совещаний и встреч, как с российскими, так и иностранными рыбопромышленниками показали свою эффективность; поэтому их необходимо проводить регулярно, подчеркнули в погрануправлении.

Fishnews