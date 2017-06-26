Бизнесу Якутии приготовили рыбные лоты

Илья Шестаков: Охрана нереста – в приоритете Основная задача в сфере рыбоохраны – обеспечить прохождение рыбы в нерестовый период и борьбу с промышленным браконьерством, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Особо он отметил вопросы сохранения осетровых на Каспии и Амуре и лососевых в Дальневосточном регионе.

Росрыболовство приглашает задать вопросы по инвестиционным квотам В Федеральном агентстве по рыболовству заявили о готовности дать разъяснения по механизму инвестиционных квот. Вопросы можно направить на специальный электронный адрес.

Госдума одобрила поправки по прудам на водотоках Депутаты приняли в третьем чтении законопроект, который вносит ряд изменений в Лесной и Земельный кодексы, в том числе по устранению барьеров при использовании прудов на водотоках для товарного рыбоводства.

Список претендентов на инвестквоты сформируют в декабре По данным Росрыболовства, в процессе подготовки находится более 30 заявок на строительство новых судов под инвестквоты. Речь идет как об уже заключенных контрактах, так и проектах, по которым переговоры с верфями еще продолжаются.

Росрыболовство рассчитывает обновить половину крабового флота При распределении инвестиционных квот по крабам будут установлены более жесткие требования к судам – объектам инвестиций, в частности к их оснащению оборудованием для контроля уловов, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.