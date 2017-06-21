26 июня 2017 года

Тонну кокаина замаскировали под скумбрию

Китайские таможенники обнаружили более тонны кокаина в контейнере с замороженной скумбрией. Груз следовал из Южной Америки в Камбоджу транзитом через Шанхай.

Как рассказали таможенники, операция проводилась совместно правоохранительными органами Китая, США и Камбоджи в ноябре прошлого года. Груз был задекларирован как 20 тонн мороженой тихоокеанской скумбрии, пишет Shanghai Daily.

Благодаря информации от американских наркополицейских, контейнер был проверен в Шанхае. В нем обнаружили 276 коробок кокаина общим весом 1,1 тонны. По утверждению китайских властей, это крупнейшая партия кокаина, изъятая в КНР за последние годы.

Как сообщает корреспондент Fishnews, чтобы поймать наркодилеров, китайские таможенники после изъятия кокаина запечатали контейнер и отправили адресату. Захват провели в Пномпене силами местной полиции. Ей удалось задержать четырех подозреваемых (двух вьетнамцев и двух канадцев вьетнамского происхождения). Еще трех предполагаемых наркоторговцев через Интерпол объявили в международный розыск.

Fishnews