Тонну кокаина замаскировали под скумбрию

21 июня 2017 года
До 2020 г. во Владивостоке планируется построить комплекс для биржевой и аукционной торговли рыбопродукцией, в который войдут оптово-распределительный центр, холодильник на 10 тыс. тонн, рыбоперерабатывающие мощности. Проект реализует «Дальневосточный аукционный рыбный дом» совместно с китайскими партнерами.
В ответ на указ президента США Дональда Трампа о ревизии природоохранных зон 535 ученых подписали обращение в защиту гавайского морского заповедника «Папаханаумокуакеа».
20 июня 2017 года
Всемирный фонд дикой природы (WWF) потребовал от правительства Соединенного Королевства возложить специальные обязательства на все траулеры, добывающие для Великобритании тропическую креветку. По мнению экологов, эти суда необходимо оснастить устройствами для защиты морских черепах.
19 июня 2017 года
Специалисты Главного госуправления по контролю качества, инспекции и карантину КНР завершили проверку производств рыбной муки и рыбьего жира в Приморье и на Камчатке. Изменения в списках поставщиков в Китай опубликуют в течение месяца.
15 июня 2017 года
Совместная работа российских и китайских органов рыбоохраны способствует сохранению и рациональному использованию рыбных ресурсов по обе стороны границы, считают в Амурском теруправлении Росрыболовства.
14 июня 2017 года
До 1 декабря Генпрокуратура должна комплексно проверить исполнение международных соглашений и законодательства РФ, направленных на то, чтобы не допустить нарушение ограничений поставок в страну продовольственных товаров.
27 июня 2017 года
В Магаданской области с 22 июня к добыче лососей и гольцов официально приступили коренные малочисленные народы, с 24 июня – рыбаки-любители, с 26 июня – рыбопромышленники. Региональная полиция начала операцию «Путина».
Программный комплекс «Электронный промысловый журнал» зарегистрировали в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. Свидетельство получил Центр системы мониторинга рыболовства и связи.
Ученые ТИНРО-Центра рекомендуют с июля по сентябрь освоить на Дальневосточном бассейне более 1,28 млн тонн водных биоресурсов. В основном это минтай, лососи, кальмары, скумбрия и водоросли.
В Хабаровском крае по подозрению в незаконной добыче осетровых рыб и заготовке черной икры задержан начальник подразделения отдела ГИБДД по Комсомольску-на-Амуре.
За первые 23 недели 2017 г. страны Европы почти на 63% к прошлогоднему уровню увеличили уловы пелагических видов рыб, используемых для производства муки и жира.
26 июня 2017 года
Законопроект, который должен исключить разночтения новых правил регулирования прибрежного рыболовства, Госдума планирует рассмотреть 5 июля. Из закона собираются убрать возможность заморозки рыбы на судах при осуществлении «прибрежки».
В Республике Корея назначен новый министр морских дел и рыболовства. Ким Ёнчхун уже обозначил приоритеты, среди которых улучшение экологии, развитие производства продуктов с высокой добавленной стоимостью, увеличение количества рабочих мест.
Основная задача в сфере рыбоохраны – обеспечить прохождение рыбы в нерестовый период и борьбу с промышленным браконьерством, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Особо он отметил вопросы сохранения осетровых на Каспии и Амуре и лососевых в Дальневосточном регионе.
В Федеральном агентстве по рыболовству заявили о готовности дать разъяснения по механизму инвестиционных квот. Вопросы можно направить на специальный электронный адрес.
В Республике Саха (Якутия) 7 сентября пройдет аукцион по закреплению долей квот вылова в пресноводных водных объектах региона. Победители смогут осваивать ряпушку, сига, нельму, пелядь, муксуна, нельму, осетра, тайменя и чира.