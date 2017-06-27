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Изъятые осетры. Фото пресс-службы УМВД России по Томской области

Улов с осетровой рыбалки довезти не удалось

В Томской области при осмотре автомобиля полицейские обнаружили 244 экземпляра молоди осетра, документов на их перевозку у водителя не было. Возбуждено уголовное дело.

Машину с ценной рыбой сотрудники дорожно-патрульной службы остановили на 193 км трассы Томск – Колпашево. Кроме осетра изъяли резиновую лодку, сети и удочки, сообщили Fishnews в пресс-службе УМВД России по Томской области.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконная добыча и оборот особо ценных видов водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ). Максимальное наказание по этой части статьи - лишение свободы на срок до трех лет со штрафом до миллиона рублей.

Fishnews

  • Изъятые осетры. Фото пресс-службы УМВД России по Томской области
  • Изъятые осетры. Фото пресс-службы УМВД России по Томской области
  • Изъятые осетры. Фото пресс-службы УМВД России по Томской области
  • Транспорт задержанного. Фото пресс-службы УМВД России по Томской области
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