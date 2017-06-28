28 июня 2017 года

«Норебо» инвестирует в развитие логистики

Новым приобретением группы «Норебо» стал производственный и распределительный центр в городе Клин, в Подмосковье. «Мы рассчитываем таким образом усовершенствовать систему поставок рыбопродукции в России», - заявили в холдинге.

Собственный логистический центр в Московской области группа «Норебо» решила создать в рамках стратегии развития российского рынка. Ключевой фактор - близость к потребителям Москвы, Санкт-Петербурга и прилегающих регионов.

«Рассчитываем, что удастся сформировать удобный распределительный центр для поставок качественной отечественной рыбопродукции на российский рынок», - рассказал Fishnews представитель холдинга Сергей Сенников.

Логистический комплекс в Клину включает офисные здания, цех заморозки, здание производственного цеха и хладокомбинат, рассчитанный при максимальной загрузке на 7200 палето-мест. Годовой оборот рыбопродукции, поставляемой на рынки через комплекс, может составить порядка 20-30 тыс. тонн. В холдинге отметили, что к предприятию имеется удобный подъезд для автотранспорта, а железнодорожные пути позволяют обслуживать грузы, направляемые в рефсекциях и термовагонах. «Распределительный центр удобно расположен на пересечении федеральной трассы М-10 Санкт-Петербург - Москва и 3-го бетонного кольца в 70 км от МКАД», - обратили внимание в «Норебо».

Комплекс планируется использовать для хранения рыбопродукции предприятий холдинга, а также для переработки и переупаковки продукции под требования заказчиков.

«Инвестиции в собственный распределительный центр позволят «Норебо» оптимизировать доставку и хранение своей рыбопродукции в непосредственной близости от основных рынков сбыта в России. В первую очередь это актуально для рыбопродукции с дальневосточных предприятий, но создание в структуре холдинга такого логистического объекта важно и для наших предприятий в Мурманске», - заявил Сергей Сенников.

Он отметил, что холдинг планирует активно выходить в торговые сети со своей продукцией под брендом Borealis и создание собственного распределительного центра как нельзя лучше позволит обеспечивать стабильность поставок и качества товаров на российских прилавках.

В настоящее время ведется работа по внедрению современной системы учета продукции и ее интеграции с системой холдинга. Также разрабатываются внутренние регламенты и другая документация, обеспечивающая работу предприятия в соответствии со стандартами «Норебо».

В перспективе помимо фасовки рыбопродукции в потребительскую упаковку планируется создать и более глубокую переработку для производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

Fishnews