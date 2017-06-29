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Российские рыбаки закрывают полугодие с плюсом

К 28 июня отечественные пользователи в общей сложности освоили 2,33 млн тонн водных биоресурсов. Это на 3,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Дальневосточном бассейне добыто 1570 тыс. тонн - на 65,1 тыс. тонн выше уровня 2016 г. Минтая поймано 1099,9 тыс. тонн, прибавка составила 14,6 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне освоили 304,7 тыс. тонн, что на 3,7 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Трески выловили 221,3 тыс. тонн (+11,2 тыс. тонн), пикши - 57,5 тыс. тонн (-12,2 тыс. тонн).

В Западном бассейне рыбаки добыли 48,5 тыс. тонн - на 1,5 тыс. тонн выше уровня 2016 г. На промысле шпрота поймано 29,2 тыс. тонн, прибавка - 3,6 тыс. тонн. Балтийской сельди освоили 13,4 тыс. тонн (-1,2 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне уловы составили 47,4 тыс. тонн, отставание к показателю на отчетную дату прошлого года - 5,2 тыс. тонн. На промысле хамсы вылов вырос на 2,4 тыс. тонн, до 27,4 тыс. тонн. Тюльки поймано 5,3 тыс. тонн (-1,9 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне добыто 34,7 тыс. тонн водных биоресурсов – на 1,7 тыс. тонн выше уровня 2016 г. Кильки поймано 700 тонн (-400 тонн). Вылов крупных и мелких пресноводных составил 15,4 тыс. тонн, что на 1,3 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В зонах иностранных государств российские рыбаки наловили 215 тыс. тонн, превысив показатель на отчетную дату прошлого года на 21,3 тыс. тонн. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана отечественные суда освоили 102,6 тыс. тонн (+600 тонн).

Fishnews

НазадМетки: росрыболовство

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