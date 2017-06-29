29 июня 2017 года

Минпромторг подсчитал фальсификат по рыбе

Доля фальсификата и контрафакта на рыбном рынке доходит до 50%, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. В ходе «правительственного часа» в Совете Федерации он отчитался о мерах против незаконного оборота промышленной продукции.

Тематика, связанная с незаконным оборотом промышленной продукции, занимает особое место в повестке правительства и Минпромторга, заверил сенаторов руководитель министерства, поскольку контрафакт и фальсификат, серый импорт существенно ограничивают целый ряд отраслей российской экономики.

«В частности, в легкой промышленности объемы незаконного оборота формируют порядка 35% рынка. В пищепроме фальсификат по молоку оценивается в 20%, а по рыбе доходит до 50%, в автомобиле- и сельхозмашиностроении контрафакт в сегменте комплектующих составляет в среднем около 30%. Примерно во столько же в целом по стране оценивается доля незаконного оборота топлива», – рассказал Денис Мантуров.

Он признал, что измерить экономический ущерб достаточно сложно, «поскольку официальная статистика теневой сектор не учитывает». Как сообщает корреспондент Fishnews, министр сослался на исследование ВШЭ, где объем незаконного оборота на семи ключевых потребительских рынках, суммарно формирующих 60% розницы, в 2015 г. оценивался в 2,5 трлн рублей.

В докладе, посвященном реализации мер по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, глава Минпроторга сделал акцент на результатах работы специально созданной госкомиссии, «которая является координирующим органом по борьбе с незаконным оборотом», и деятельности АНО «Роскачество».

Примером «системных проблем в сфере оборота потребительских товаров», вскрытых в результате проверок этой организации, он назвал выявленные случаи подмены видов рыб. «К примеру, минтай и пикша на прилавках превращаются в замороженное филе трески», – обратил внимание Денис Мантуров.

Fishnews