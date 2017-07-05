04 июля 2017 года

ФСБ предложила новые правила пограничного режима

Федеральная служба безопасности представила для обсуждения новые Правила пограничного режима. Документ распространяется в том числе на промысловую деятельность.

Проект приказа ФСБ России «Об утверждении Правил пограничного режима» размещен на сайте regulation.gov.ru. Документ устанавливает в том числе правила погранрежима в российской части пограничных рек, озер и иных водных объектов, во внутренних морских водах и территориальном море РФ.

В случае принятия приказ вступит в силу с 1 октября 2017 г. При этом действующий документ – от 15 октября 2012 г.№ 515 – будет признан утратившим силу, сообщает корреспондент Fishnews.

Проект направлен на совершенствование правил «в интересах создания необходимых условий охраны государственной границы Российской Федерации», говорится в пояснительной записке.

Fishnews