ФСБ предложила новые правила пограничного режима

05 июля 2017 года
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, выступая перед сенаторами, заявил, что доля фальсификата на рыбном рынке доходит до 50%. Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий обратилась к главе ведомства с письмом по поводу приведенной цифры.
Рыбные полуфабрикаты со знаком MSC теперь можно встретить среди собственных марок российских торговых сетей. Хотя сертифицированных рыбных промыслов в нашей стране достаточно, покупатель редко найдет эту информацию на упаковке товара.
С июля по октябрь Всемирный фонд дикой природы (WWF) и природный парк «Вулканы Камчатки» проведут исследование, которое даст представление о состоянии запасов лососевых в бассейне реки Островная.
Круглосуточная вооруженная охрана озера Горькое в Новосибирской области принесла плоды – прогнозируется восстановление экосистемы. Целебные свойства уникального водоема и жизнь его обитателей поставили под угрозу нелегальные охотники за цистами артемии.
04 июля 2017 года
На всероссийской конференции по безопасности мореплавания отраслевые вузы подняли проблемы производственной практики на судах. Курсантам необходимы навыки и знания по своим специальностям, но их в основном используют как обработчиков.
Дату, после которой вывоз продукции, подлежащей ветконтролю, в третьи страны будет допускаться только с предприятий, внесенных в Реестр экспортеров системы «Цербер», сдвинули на 24 июля.
Основные причины возникновения аварийных ситуаций и трагедий на промысле рассмотрели на всероссийской конференции во Владивостоке. Главным фактором остается человеческий – невнимательность, плохая подготовка и пренебрежение правилами.
Хабаровский край занимает заметную долю в уловах лососевых на Дальнем Востоке. Рыбаки региона имеют возможность вести промысел в водах Охотского, Японского морей, в бассейне Амура. По каким принципам организована путина в крае в нынешнем году, решил выяснить корреспондент Fishnews.
Множество рыбоперерабатывающих предприятий Камчатки пока не имеют своей системы утилизации. Региональные парламентарии намерены добиться установки специального оборудования на всех рыбозаводах края за два года.
В первые месяцы 2017 г. поставки рыбы из Вьетнама выросли на 50% – такие данные приводит Минэкономразвития России. Перспективы углубления сотрудничества между странами связаны с соглашением о свободной торговле, отмечают в ведомстве.