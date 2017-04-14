05 июля 2017 года

Уникальное озеро в Новосибирской области отбили от браконьеров

Круглосуточная вооруженная охрана озера Горькое в Новосибирской области принесла плоды – прогнозируется восстановление экосистемы. Целебные свойства уникального водоема и жизнь его обитателей поставили под угрозу нелегальные охотники за цистами артемии.

Памятник природы регионального значения «Озеро Горькое» расположен в Баганском и Купинском районах Новосибирской области. Водоем с прилежащими прибрежными территориями, включают необычные комбинации различных водных, околоводных, степных природных сообществ. Там обитает множество редких видов растений и животных. Вопросы взаимодействия органов государственной власти, правоохранителей и охранных предприятий при круглосуточной вооруженной защите озера обсудили на рабочем совещании.

Как сообщили Fishnews в областном департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды, незаконная добыча цист рачка артемии привела к тому, что лечебно-оздоровительные свойства озера оказалось под угрозой. Поэтому было принято решение о проведении охранных мероприятий.

Уникальный объект охраняется с 2012 г., напомнил заместитель руководителя департамента Евгений Стукалин. Участники совещания обсудили очередной этап - проведен осмотр территории, отмечено присутствие редких видов, зафиксирована степень антропогенной нагрузки на природные сообщества.

На текущий момент удалось добиться сохранения экосистемы озера Горькое, прогнозируется ее восстановление, отметил Евгений Стукалин. Он добавил, что в связи с использованием природного комплекса в рекреационных и эколого-просветительских целях необходимо продолжать работу по контролю за состоянием озера и сохранению его экологического равновесия.

Fishnews