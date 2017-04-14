Уникальное озеро в Новосибирской области отбили от браконьеров

14 апреля 2017 года
За прошедший год в Новосибирской области добыто 6870 тонн рыбы (на 9% больше, чем в 2015 г.), в том числе 1540 тонн товарной (+7%). В регионе вдвое сократилось производство сазана, его заменяют толстолобиком и белым амуром.
07 апреля 2017 года
Азово-Черноморское и Приморское территориальные управления Росрыболовства сформировали более 110 рыбоводных участков общей площадью около 31 тыс. га. В ближайшее время ведомство подготовит аукционную документацию.
23 марта 2017 года
Опубликовано постановление губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого о запрете найма иностранных граждан на работу в ряде сфер, включая рыболовство. Эта мера касается тех, кто трудится на основании патентов.
17 февраля 2017 года
Приказом Росрыболовства с 16 февраля 2017 г. директором ВНИРО назначен Кирилл Колончин. Занимавший до этого пост руководителя головного отраслевого НИИ Михаил Глубоковский переведен на должность научного руководителя института.
26 января 2017 года
В Новосибирской области на конкурс выставили 23 новых участка для промышленного рыболовства. Отмечается, что в этих реках и озерах обитают преимущественно карась и рачок гаммарус.
08 декабря 2016 года
Браконьеры находят новые способы легализации сотен тонн ценного вида кормовых беспозвоночных – цист артемии. Добросовестные участники рынка призывают к ответным совместным действиям со стороны государства и отраслевого сообщества.
05 июля 2017 года
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, выступая перед сенаторами, заявил, что доля фальсификата на рыбном рынке доходит до 50%. Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий обратилась к главе ведомства с письмом по поводу приведенной цифры.
Рыбные полуфабрикаты со знаком MSC теперь можно встретить среди собственных марок российских торговых сетей. Хотя сертифицированных рыбных промыслов в нашей стране достаточно, покупатель редко найдет эту информацию на упаковке товара.
С июля по октябрь Всемирный фонд дикой природы (WWF) и природный парк «Вулканы Камчатки» проведут исследование, которое даст представление о состоянии запасов лососевых в бассейне реки Островная.
04 июля 2017 года
Федеральная служба безопасности представила для обсуждения новые Правила пограничного режима. Документ распространяется в том числе на промысловую деятельность.
На всероссийской конференции по безопасности мореплавания отраслевые вузы подняли проблемы производственной практики на судах. Курсантам необходимы навыки и знания по своим специальностям, но их в основном используют как обработчиков.
Дату, после которой вывоз продукции, подлежащей ветконтролю, в третьи страны будет допускаться только с предприятий, внесенных в Реестр экспортеров системы «Цербер», сдвинули на 24 июля.
Основные причины возникновения аварийных ситуаций и трагедий на промысле рассмотрели на всероссийской конференции во Владивостоке. Главным фактором остается человеческий – невнимательность, плохая подготовка и пренебрежение правилами.
Хабаровский край занимает заметную долю в уловах лососевых на Дальнем Востоке. Рыбаки региона имеют возможность вести промысел в водах Охотского, Японского морей, в бассейне Амура. По каким принципам организована путина в крае в нынешнем году, решил выяснить корреспондент Fishnews.
Множество рыбоперерабатывающих предприятий Камчатки пока не имеют своей системы утилизации. Региональные парламентарии намерены добиться установки специального оборудования на всех рыбозаводах края за два года.
В первые месяцы 2017 г. поставки рыбы из Вьетнама выросли на 50% – такие данные приводит Минэкономразвития России. Перспективы углубления сотрудничества между странами связаны с соглашением о свободной торговле, отмечают в ведомстве.