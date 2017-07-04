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Экологи оценят лососевый потенциал река Островная на Камчатке

С июля по октябрь Всемирный фонд дикой природы (WWF) и природный парк «Вулканы Камчатки» проведут исследование, которое даст представление о состоянии запасов лососевых в бассейне реки Островная.

Река Островная протяженностью порядка 70 км является одним из важнейших водотоков бассейна Авачинского залива на юго-востоке Камчатки. Как сообщили Fishnews в пресс-службе WWF России, на реке расположено три участка для промышленного вылова нерки, кижуча, кеты и горбуши, а также участок для любительского рыболовства. Основными объектами спортивного лова являются кижуч, голец и кунджа. Хотя легальный промысел здесь ведется уже около полувека, информации о современном состоянии реки и запасах лососевых недостаточно, считают в фонде.

«Данных мало прежде всего для оптимального управления промыслом, оценки заполняемости нерестилищ и состояния популяций в целом, — отмечает координатор программы по устойчивому рыболовству Камчатского отделения WWF России Сергей Коростелев. — Абсолютно нет данных по объемам браконьерского вылова. Есть обоснованные подозрения, что запасы ценных промысловых объектов реки находятся в угнетенном состоянии. Для здоровья Островной и местных популяций лососей требуется проведение целевых исследований».

Заявлено, что проект направлен на сбор и анализ данных, позволяющих оценить масштабы изъятия лососей в бассейне Островной в нынешнем году. Экологи намерены оценить количество и состав уловов в различных частях реки — в устье, среднем течении и на нерестилищах, а также исследовать изменения соотношения самцов и самок у отдельных видов лососей. Работы планируется провести с июля по октябрь. Материалы исследований станут промежуточной точкой для длительного мониторинга антропогенного влияния на численность и биоразнообразие лососей Островной.

Fishnews

НазадМетки: камчаткакижуч

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