Экологи оценят лососевый потенциал река Островная на Камчатке

04 июля 2017 года
Хабаровский край занимает заметную долю в уловах лососевых на Дальнем Востоке. Рыбаки региона имеют возможность вести промысел в водах Охотского, Японского морей, в бассейне Амура. По каким принципам организована путина в крае в нынешнем году, решил выяснить корреспондент Fishnews.
Множество рыбоперерабатывающих предприятий Камчатки пока не имеют своей системы утилизации. Региональные парламентарии намерены добиться установки специального оборудования на всех рыбозаводах края за два года.
Ресурсные исследования НИС «Профессор Кагановский» в Южно-Курильском районе и в Охотском море позволяют оценить состояние запасов минтая как хорошее и дают основания рассчитывать на благоприятный прогноз на ближайшие годы.
30 июня 2017 года
Специальный посланник президента Республики Корея Сон Ен Гиль в июле планирует прибыть с рабочим визитом на Камчатку. Представитель страны-партнера собирается изучить инвестиционные возможности региона, рассказал губернатор Владимир Илюхин.
28 июня 2017 года
С начала «красной» путины в Камчатском крае изъяли более 4 тонн незаконно добытых лососей и 137 транспортных средств. Из-за усиления контроля участились случаи агрессивной реакции браконьеров, большинство из которых вооружены, отмечают в теруправлении Росрыболовства.
К 26 июня предприятия Дальнего Востока освоили 12,3 тыс. тонн тихоокеанских лососей - на 43% больше, чем за аналогичный период 2015 г. Почти вся эта рыба добыта в Камчатском крае.
05 июля 2017 года
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, выступая перед сенаторами, заявил, что доля фальсификата на рыбном рынке доходит до 50%. Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий обратилась к главе ведомства с письмом по поводу приведенной цифры.
Рыбные полуфабрикаты со знаком MSC теперь можно встретить среди собственных марок российских торговых сетей. Хотя сертифицированных рыбных промыслов в нашей стране достаточно, покупатель редко найдет эту информацию на упаковке товара.
Круглосуточная вооруженная охрана озера Горькое в Новосибирской области принесла плоды – прогнозируется восстановление экосистемы. Целебные свойства уникального водоема и жизнь его обитателей поставили под угрозу нелегальные охотники за цистами артемии.
04 июля 2017 года
Федеральная служба безопасности представила для обсуждения новые Правила пограничного режима. Документ распространяется в том числе на промысловую деятельность.
На всероссийской конференции по безопасности мореплавания отраслевые вузы подняли проблемы производственной практики на судах. Курсантам необходимы навыки и знания по своим специальностям, но их в основном используют как обработчиков.
Дату, после которой вывоз продукции, подлежащей ветконтролю, в третьи страны будет допускаться только с предприятий, внесенных в Реестр экспортеров системы «Цербер», сдвинули на 24 июля.
Основные причины возникновения аварийных ситуаций и трагедий на промысле рассмотрели на всероссийской конференции во Владивостоке. Главным фактором остается человеческий – невнимательность, плохая подготовка и пренебрежение правилами.
Хабаровский край занимает заметную долю в уловах лососевых на Дальнем Востоке. Рыбаки региона имеют возможность вести промысел в водах Охотского, Японского морей, в бассейне Амура. По каким принципам организована путина в крае в нынешнем году, решил выяснить корреспондент Fishnews.
Множество рыбоперерабатывающих предприятий Камчатки пока не имеют своей системы утилизации. Региональные парламентарии намерены добиться установки специального оборудования на всех рыбозаводах края за два года.
В первые месяцы 2017 г. поставки рыбы из Вьетнама выросли на 50% – такие данные приводит Минэкономразвития России. Перспективы углубления сотрудничества между странами связаны с соглашением о свободной торговле, отмечают в ведомстве.