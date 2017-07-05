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Ученые России и Японии обменялись «рыбной» информацией

Специалисты Сахалинского НИИ рыбного хозяйства и океанографии провели очередную рабочую встречу с коллегами с острова Хоккайдо. Ученые обсудили исследования по аквакультуре, пищевым технологиям, ихтиопатолигиям, мониторингу запасов.

Встреча с коллегами из Департамента рыбохозяйственных исследований Научно-исследовательской организации Хоккайдо (49-я по счету) прошла в СахНИРО 29 и 30 июня. Заместитель директора института Виктор Лапко подчеркнул, что не припомнит другого столь долговременного и плодотворного сотрудничества между учеными двух стран.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе СахНИРО, традиционно японские специалисты использовали в своих исследованиях новейшие научные и технологические достижения. Гости представили доклады о разработке высокобелкового продукта из мяса кеты, использовании генетического анализа при изучении морской капусты, результатах искусственного воспроизводства лососевых на Хоккайдо по ретроспективным данным с 1950-х гг.

Выводы японских ученых по результатам исследований низшего трофического уровня экосистем в прибрежных водах Сахалина и Хоккайдо дополнили анализом спутниковых данных о концентрации хлорофилла-а, сделанным в СахНИРО.

Научный сотрудник института Инга Атаманова представила работу по оценке приемной емкости водоемов на примере реки Таранай, а японские коллеги поделились десятилетним опытом таких исследований. Большой интерес вызвали доклады сахалинских ученых по ретроспективному обзору ихтиопатологических исследований на лососевых рыбоводных заводах Сахалина в 1978-2016 гг. и о запасах осьминогов в Сахалино-Курильском регионе.

В завершение встречи было решено продлить сотрудничество в области рыбохозяйственных исследований на ближайшие пять лет.

Fishnews

НазадМетки: аквакультурасахалиняпония

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