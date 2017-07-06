06 июля 2017 года

Исход мигрантов ударил по рыбной отрасли Таиланда

Изменения в трудовом законодательстве Таиланда, направленные на борьбу с нелегалами, привели к массовому оттоку иностранных работников из рыболовной отрасли страны. В профессиональном сообществе утверждают, что теперь на промысел не могут выйти почти 30 тыс. лодок.

По данным иммиграционной службы Таиланда, только 23-28 июня из страны выехало около 60 тыс. рабочих, и их число продолжает расти. Больше всего среди уехавших граждан Мьянмы.

Как пишет Today online, панику среди многочисленного иммигрантского сообщества посеяло новое законодательство в области труда, принятое правительством Таиланда. Издание отмечает, что основой тайского рынка ручного труда являются миллионы граждан бедных соседних стран, таких как Камбоджа и Мьянма. По словам главы Тайского рыболовного кооператива Монгкола Сукьяреонкхана, без иностранных работников почти 30 тыс. лодок могут не выйти в море на промысел

Как сообщает корреспондент Fishnews, после новостей о массовом исходе мигрантов правительство пообещало отсрочить на 4 месяца вступление в силу некоторых положений нового законодательства, в том числе штрафов до 800 тыс. бат (порядка 24 тыс. долларов) за наем незарегистрированного иностранца.

В то же время одна из крупнейших в стране рыбных компаний Thai Union Group заявила, что не ожидает негативного эффекта от нововведений, поскольку все работники на ее фабриках трудятся легально.

Fishnews