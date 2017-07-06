Исход мигрантов ударил по рыбной отрасли Таиланда

06 июля 2017 года
Южнокорейская компания-владелец траулера Oriental Angel, сидящего на мели у берегов Чукотки, заявила, что предпримет все усилия для его скорейшей утилизации. Между тем судно находится в Анадырском заливе больше пяти лет, имеются сведения об обводненных нефтепродуктах на борту.
05 июля 2017 года
Срок действия эмбарго на поставки продовольственных товаров из ряда стран продлен до конца 2018 г. При этом правительство оставило без изменений список государств и товаров, на которые распространяются ограничения.
04 июля 2017 года
Основные причины возникновения аварийных ситуаций и трагедий на промысле рассмотрели на всероссийской конференции во Владивостоке. Главным фактором остается человеческий – невнимательность, плохая подготовка и пренебрежение правилами.
Множество рыбоперерабатывающих предприятий Камчатки пока не имеют своей системы утилизации. Региональные парламентарии намерены добиться установки специального оборудования на всех рыбозаводах края за два года.
Сенаторы рекомендовали правительству ускорить принятие постановления о наделении Россельхознадзора полномочиями по надзору за перемещением товаров между регионами.
Челябинская область рассчитывает увеличить объемы продукции товарной аквакультуры, в том числе за счет реализации инвестпроектов по выращиванию ценных видов рыб – осетровых, сиговых и форели.
06 июля 2017 года
Южнокорейская компания-владелец траулера Oriental Angel, сидящего на мели у берегов Чукотки, заявила, что предпримет все усилия для его скорейшей утилизации. Между тем судно находится в Анадырском заливе больше пяти лет, имеются сведения об обводненных нефтепродуктах на борту.
Объемы добычи лососевых в Камчатском крае к началу июля превысили 14 тыс. тонн – в основном за счет подходов нерки. Отраслевой науке поручено при обосновании корректировок вылова учитывать заполнение нерестилищ.
Глава Росрыболовства Илья Шестаков дал старт путине сардины-иваси и скумбрии. Планируется, что в этом году их промыслом займутся около 10 и 15 отечественных судов соответственно.
05 июля 2017 года
Между победителями майского аукциона распределены квоты на добычу крабов в подзоне Приморье, к югу от мыса Золотой. Это объемы на вылов в 2017 г.
Проект изменений техрегламента Таможенного союза о маркировке пищевой продукции предусматривает, по каким критериям должна оцениваться легкочитаемость и понятность информации на упаковке.
Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, находясь на борту судна «Асбьорн» в южнокурильской экспедиции, поздравил тружеников отрасли с наступающим Днем рыбака. Цель – не только повысить эффективность промысла, но и значительно улучшить условия работы в море, подчеркнул глава ведомства.
Значение взаимодействия России и КНР в сфере рыбного хозяйства отмечено в совместном заявлении, которое подписали президент РФ Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин.
Срок действия эмбарго на поставки продовольственных товаров из ряда стран продлен до конца 2018 г. При этом правительство оставило без изменений список государств и товаров, на которые распространяются ограничения.
Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на судне Южно-Курильского рыбокомбината пообщался с экипажем, вручил ведомственные награды и поздравил рыбаков с наступающим профессиональным праздником.
Специалисты Сахалинского НИИ рыбного хозяйства и океанографии провели очередную рабочую встречу с коллегами с острова Хоккайдо. Ученые обсудили исследования по аквакультуре, пищевым технологиям, ихтиопатолигиям, мониторингу запасов.