Новости
Рыбный промысел в Таиланде. Фото информагентства Trans Asia

Исход мигрантов ударил по рыбной отрасли Таиланда

Изменения в трудовом законодательстве Таиланда, направленные на борьбу с нелегалами, привели к массовому оттоку иностранных работников из рыболовной отрасли страны. В профессиональном сообществе утверждают, что теперь на промысел не могут выйти почти 30 тыс. лодок.

По данным иммиграционной службы Таиланда, только 23-28 июня из страны выехало около 60 тыс. рабочих, и их число продолжает расти. Больше всего среди уехавших граждан Мьянмы.

Как пишет Today online, панику среди многочисленного иммигрантского сообщества посеяло новое законодательство в области труда, принятое правительством Таиланда. Издание отмечает, что основой тайского рынка ручного труда являются миллионы граждан бедных соседних стран, таких как Камбоджа и Мьянма. По словам главы Тайского рыболовного кооператива Монгкола Сукьяреонкхана, без иностранных работников почти 30 тыс. лодок могут не выйти в море на промысел

Как сообщает корреспондент Fishnews, после новостей о массовом исходе мигрантов правительство пообещало отсрочить на 4 месяца вступление в силу некоторых положений нового законодательства, в том числе штрафов до 800 тыс. бат (порядка 24 тыс. долларов) за наем незарегистрированного иностранца.

В то же время одна из крупнейших в стране рыбных компаний Thai Union Group заявила, что не ожидает негативного эффекта от нововведений, поскольку все работники на ее фабриках трудятся легально.

Fishnews

НазадМетки: правительство

Похожие новости

06 июля 2017 года

Утилизация Oriental Angel: воз и ныне там

Южнокорейская компания-владелец траулера Oriental Angel, сидящего на мели у берегов Чукотки, заявила, что предпримет все усилия для его скорейшей утилизации. Между тем судно находится в Анадырском заливе больше пяти лет, имеются сведения об обводненных нефтепродуктах на борту.

05 июля 2017 года

Правительство сохранило список санкционной продукции

Срок действия эмбарго на поставки продовольственных товаров из ряда стран продлен до конца 2018 г. При этом правительство оставило без изменений список государств и товаров, на которые распространяются ограничения.

04 июля 2017 года

Что губит моряков

Основные причины возникновения аварийных ситуаций и трагедий на промысле рассмотрели на всероссийской конференции во Владивостоке. Главным фактором остается человеческий – невнимательность, плохая подготовка и пренебрежение правилами.

Власти Камчатки хотят повлиять на нерадивых рыбопромышленников

Множество рыбоперерабатывающих предприятий Камчатки пока не имеют своей системы утилизации. Региональные парламентарии намерены добиться установки специального оборудования на всех рыбозаводах края за два года.

Совет Федерации поддержал Россельхознадзор

Сенаторы рекомендовали правительству ускорить принятие постановления о наделении Россельхознадзора полномочиями по надзору за перемещением товаров между регионами.

Уральские рыбоводы инвестируют в заводские технологии

Челябинская область рассчитывает увеличить объемы продукции товарной аквакультуры, в том числе за счет реализации инвестпроектов по выращиванию ценных видов рыб – осетровых, сиговых и форели.

Лента новостей

06 июля 2017 года

Утилизация Oriental Angel: воз и ныне там

Южнокорейская компания-владелец траулера Oriental Angel, сидящего на мели у берегов Чукотки, заявила, что предпримет все усилия для его скорейшей утилизации. Между тем судно находится в Анадырском заливе больше пяти лет, имеются сведения об обводненных нефтепродуктах на борту.

Камчатка задает темп на путине

Объемы добычи лососевых в Камчатском крае к началу июля превысили 14 тыс. тонн – в основном за счет подходов нерки. Отраслевой науке поручено при обосновании корректировок вылова учитывать заполнение нерестилищ.

Рыбаки приступили к промыслу скумбрии и иваси

Глава Росрыболовства Илья Шестаков дал старт путине сардины-иваси и скумбрии. Планируется, что в этом году их промыслом займутся около 10 и 15 отечественных судов соответственно.

05 июля 2017 года

Краб в Приморье разошелся по компаниям

Между победителями майского аукциона распределены квоты на добычу крабов в подзоне Приморье, к югу от мыса Золотой. Это объемы на вылов в 2017 г.

Роспотребнадзор хочет, чтобы в магазин ходили без лупы

Проект изменений техрегламента Таможенного союза о маркировке пищевой продукции предусматривает, по каким критериям должна оцениваться легкочитаемость и понятность информации на упаковке.

Илья Шестаков: Цель – улучшить условия работы в море

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, находясь на борту судна «Асбьорн» в южнокурильской экспедиции, поздравил тружеников отрасли с наступающим Днем рыбака. Цель – не только повысить эффективность промысла, но и значительно улучшить условия работы в море, подчеркнул глава ведомства.

Россия и Китай намерены развивать диалог в рыбной отрасли

Значение взаимодействия России и КНР в сфере рыбного хозяйства отмечено в совместном заявлении, которое подписали президент РФ Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин.

Правительство сохранило список санкционной продукции

Срок действия эмбарго на поставки продовольственных товаров из ряда стран продлен до конца 2018 г. При этом правительство оставило без изменений список государств и товаров, на которые распространяются ограничения.

Глава Росрыболовства вышел с рыбаками в экспедицию

Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на судне Южно-Курильского рыбокомбината пообщался с экипажем, вручил ведомственные награды и поздравил рыбаков с наступающим профессиональным праздником.

Ученые России и Японии обменялись «рыбной» информацией

Специалисты Сахалинского НИИ рыбного хозяйства и океанографии провели очередную рабочую встречу с коллегами с острова Хоккайдо. Ученые обсудили исследования по аквакультуре, пищевым технологиям, ихтиопатолигиям, мониторингу запасов.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Подготовка к новому закреплению квот – безусловный приоритет

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

Все материалы

Интервью

Доктор биологических наук, главный научный сотрудник ТИНРО-Центра Вячеслав ШУНТОВ

Главный научный сотрудник ТИНРО-Центра

Вячеслав ШУНТОВ

Что ждать рыбакам от лосося в путину-2017?

Управляющий директор компании «Порт Поронайск» Алексей ФЕРТ

Управляющий директор компании «Порт Поронайск»

Алексей ФЕРТ

Статус свободного порта привлечет инвестиции в Поронайск

Начальник управления гражданского судостроения завода «Вымпел» Сергей МАЗОХИН

Начальник управления гражданского судостроения завода «Вымпел»

Сергей МАЗОХИН

«Вымпел» готов к кампании по инвестквотам

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Юрий АЛЕКСЕЕВ

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

Юрий АЛЕКСЕЕВ

Некоторые положения по инвестквотам вызывают вопросы

Все интервью

Личное мнение

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области Андрей КОВАЛЕНКО

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области

Андрей КОВАЛЕНКО

Ответственность контролера поможет остановить вал проверок

Заместитель председателя Законодательного собрания Камчатского края Роман ГРАНАТОВ

Заместитель председателя Законодательного собрания Камчатского края

Роман ГРАНАТОВ

Мы должны обеспечить разумный баланс между добычей и сохранением биоресурсов

Все материалы

Крупным планом

Рыбозавод в Хабаровском крае

С чем встречает лосось Хабаровский край

Соглашение между АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» и Хейлунцзянской корпорацией по технико-экономическому сотрудничеству КНР дает старт строительству биржевого комплекса во Владивостоке

Китай готов вкладывать в российскую рыбную биржу

Все материалы

События

Новым приобретением группы «Норебо» стал производственный и распределительный центр в подмосковном городе Клин. Фото пресс-службы холдинга

«Норебо» инвестирует в развитие логистики

Ассоциация «Росрыбхоз» провела в Костромской области выездной семинар-совещание по вопросам развития индустриальной аквакультуры

Аквакультура: взгляд из садка

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.